Экс-руководителя аппарата главы МЧС России приговорили к семи годам колонии

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Действия Вадима Сойникова нанесли ущерб государству в размере 15 миллионов рублей Фото:

Экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова приговорили к семи годам колонии. Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о его наказании за злоупотребление должностными полномочиями.

«Признать Сойникова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Там добавили, что он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В дополнение к наказанию, суд также взыскал с Сойникова около 15,5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный государству.

Он также лишен возможности занимать руководящие административно-хозяйственные должности в течение двух лет после освобождения. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Сойников в 2020 году подал заявку на капитальный ремонт спорткомплекса центрального аппарата МЧС на улице Ватутина, хотя достаточно было совершить лишь текущий ремонт.

В дальнейшем он организовал работы, используя дорогостоящие материалы и привлек подрядчика, который в конечном итоге отказался от ремонта после демонтажа старого оборудования. Следствие оценивает ущерб от действий Сойникова в размере 15 миллионов рублей.

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Экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова приговорили к семи годам колонии. Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о его наказании за злоупотребление должностными полномочиями. «Признать Сойникова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Там добавили, что он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В дополнение к наказанию, суд также взыскал с Сойникова около 15,5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный государству. Он также лишен возможности занимать руководящие административно-хозяйственные должности в течение двух лет после освобождения. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Сойников в 2020 году подал заявку на капитальный ремонт спорткомплекса центрального аппарата МЧС на улице Ватутина, хотя достаточно было совершить лишь текущий ремонт. В дальнейшем он организовал работы, используя дорогостоящие материалы и привлек подрядчика, который в конечном итоге отказался от ремонта после демонтажа старого оборудования. Следствие оценивает ущерб от действий Сойникова в размере 15 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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