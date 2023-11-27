Экс-руководителя аппарата главы МЧС России приговорили к семи годам колонии

27 ноября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Действия Вадима Сойникова нанесли ущерб государству в размере 15 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова приговорили к семи годам колонии. Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о его наказании за злоупотребление должностными полномочиями. «Признать Сойникова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Там добавили, что он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В дополнение к наказанию, суд также взыскал с Сойникова около 15,5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный государству. Он также лишен возможности занимать руководящие административно-хозяйственные должности в течение двух лет после освобождения. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Сойников в 2020 году подал заявку на капитальный ремонт спорткомплекса центрального аппарата МЧС на улице Ватутина, хотя достаточно было совершить лишь текущий ремонт. В дальнейшем он организовал работы, используя дорогостоящие материалы и привлек подрядчика, который в конечном итоге отказался от ремонта после демонтажа старого оборудования. Следствие оценивает ущерб от действий Сойникова в размере 15 миллионов рублей.

Экс-руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова приговорили к семи годам колонии. Дорогомиловский суд Москвы вынес решение о его наказании за злоупотребление должностными полномочиями. «Признать Сойникова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — передает решение судьи ТАСС. Там добавили, что он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В дополнение к наказанию, суд также взыскал с Сойникова около 15,5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный государству. Он также лишен возможности занимать руководящие административно-хозяйственные должности в течение двух лет после освобождения. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Сойников в 2020 году подал заявку на капитальный ремонт спорткомплекса центрального аппарата МЧС на улице Ватутина, хотя достаточно было совершить лишь текущий ремонт. В дальнейшем он организовал работы, используя дорогостоящие материалы и привлек подрядчика, который в конечном итоге отказался от ремонта после демонтажа старого оборудования. Следствие оценивает ущерб от действий Сойникова в размере 15 миллионов рублей.