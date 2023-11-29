В Кургане студентов анкетируют на лояльность к власти. Фото

30 ноября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Студенты Кургана прошли опрос, который определяет лояльность к действующим властям и оценивает благоустройство города (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти и просят оценить состояние благоустройства города в преддверии президентских и губернаторских выбор. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы местного образования, предоставив фото анкеты. «Вопросы анкеты включали не только оценку госдеятелей, но и состояния дворов, просили рассказать про город. Были и вопросы по типу «через какие интернет-платформы вы поглощаете клип-контент формата «Тиктока», и пользуются ли студенты соцсетью «ЯRUS». Всего вопросов было примерно 30», — сообщил инсайдер. Соцопрос был анонимным, а использовать его результаты будут в обобщенной форме. Редакция URA.RU направила запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ на него ожидается. Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Помимо президентской избирательной кампании, в сентябре 2024 года в Курганской области пройдут выборы губернатора и городской думы. Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти Источник URA.RU

Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти и просят оценить состояние благоустройства города в преддверии президентских и губернаторских выбор. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы местного образования, предоставив фото анкеты. «Вопросы анкеты включали не только оценку госдеятелей, но и состояния дворов, просили рассказать про город. Были и вопросы по типу «через какие интернет-платформы вы поглощаете клип-контент формата «Тиктока», и пользуются ли студенты соцсетью «ЯRUS». Всего вопросов было примерно 30», — сообщил инсайдер. Соцопрос был анонимным, а использовать его результаты будут в обобщенной форме. Редакция URA.RU направила запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ на него ожидается. Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Помимо президентской избирательной кампании, в сентябре 2024 года в Курганской области пройдут выборы губернатора и городской думы.