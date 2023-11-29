29 ноября 2023

В Кургане студентов анкетируют на лояльность к власти. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты Кургана прошли опрос, который определяет лояльность к действующим властям и оценивает благоустройство города (архивное фото) Фото:

Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти и просят оценить состояние благоустройства города в преддверии президентских и губернаторских выбор. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы местного образования, предоставив фото анкеты.

«Вопросы анкеты включали не только оценку госдеятелей, но и состояния дворов, просили рассказать про город. Были и вопросы по типу «через какие интернет-платформы вы поглощаете клип-контент формата «Тиктока», и пользуются ли студенты соцсетью «ЯRUS». Всего вопросов было примерно 30», — сообщил инсайдер. Соцопрос был анонимным, а использовать его результаты будут в обобщенной форме.

Редакция URA.RU направила запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ на него ожидается.

Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Помимо президентской избирательной кампании, в сентябре 2024 года в Курганской области пройдут выборы губернатора и городской думы.

Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти
Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти

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Курганских студентов начали анкетировать на лояльность к действующей власти и просят оценить состояние благоустройства города в преддверии президентских и губернаторских выбор. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы местного образования, предоставив фото анкеты. «Вопросы анкеты включали не только оценку госдеятелей, но и состояния дворов, просили рассказать про город. Были и вопросы по типу «через какие интернет-платформы вы поглощаете клип-контент формата «Тиктока», и пользуются ли студенты соцсетью «ЯRUS». Всего вопросов было примерно 30», — сообщил инсайдер. Соцопрос был анонимным, а использовать его результаты будут в обобщенной форме. Редакция URA.RU направила запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ на него ожидается. Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Помимо президентской избирательной кампании, в сентябре 2024 года в Курганской области пройдут выборы губернатора и городской думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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