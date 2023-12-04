Песков ответил на вопрос о провокациях США

Песков: РФ не приветствует провокационные действия любого рода
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия приветствует любые шаги по повышению взаимного доверия, заявил Песков Фото:

Россия не приветствует провокационные действия любого рода. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее официальной представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил о том, что военный корабль США нарушил суверенитет Китая. До этого США уже неоднократно провоцировали РФ.

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Россия не приветствует провокационные действия любого рода. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — заявил Дмитрий Песков. Ранее официальной представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил о том, что военный корабль США нарушил суверенитет Китая. До этого США уже неоднократно провоцировали РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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