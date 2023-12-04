Корабль США нарушил суверенитет Китая

04 декабря 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

Американское военное судно замечено вблизи отмели Аюнгин Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins Вторжение военного корабля США в акваторию у спорного архипелага Наньша (Спратли) нарушает суверенитет КНР. С таким заявлением выступил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. «4 декабря корабль <…> ВМС США Gabrielle Giffords без получения разрешения правительства КНР зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша. Намеренное нагнетание Вашингтоном напряженности в Южно-Китайском море — это серьезное нарушение суверенитета и безопасности КНР», — сказал Тянь Цзюньли, передает газета South China Morning Post . В данный момент отношения между странами напряжены из-за обстановки на Тайване. По словам председателя Китая Си Цзиньпина, открытое противостояние КНР и Соединенных Штатов повлекло бы за собой «невыносимые последствия». В конец ноября в Вашингтоне заявили о намерении развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн отмечал, что этот шаг должен «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».

Вторжение военного корабля США в акваторию у спорного архипелага Наньша (Спратли) нарушает суверенитет КНР. С таким заявлением выступил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. «4 декабря корабль <…> ВМС США Gabrielle Giffords без получения разрешения правительства КНР зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша. Намеренное нагнетание Вашингтоном напряженности в Южно-Китайском море — это серьезное нарушение суверенитета и безопасности КНР», — сказал Тянь Цзюньли, передает газета South China Morning Post. В данный момент отношения между странами напряжены из-за обстановки на Тайване. По словам председателя Китая Си Цзиньпина, открытое противостояние КНР и Соединенных Штатов повлекло бы за собой «невыносимые последствия». В конец ноября в Вашингтоне заявили о намерении развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн отмечал, что этот шаг должен «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».