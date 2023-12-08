Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателя

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, турбина, самолет
Возгорание двигателя привело к экстренной посадке самолета Фото:

Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Толмачево. Об этом рассказали очевидцы.

«Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Толмачево после взлета», — передает слова очевидцев NGS.RU. По словам одного из пассажиров рейса, из двух двигателей исходили языки пламени. После этого командир самолета объявил, что двигатели вышли из строя, заключили очевидцы.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании S7 для уточнения информации. На момент опубликования новости комментариев не поступило

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Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Москву, экстренно сел в аэропорту Толмачево. Об этом рассказали очевидцы. «Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Толмачево после взлета», — передает слова очевидцев NGS.RU. По словам одного из пассажиров рейса, из двух двигателей исходили языки пламени. После этого командир самолета объявил, что двигатели вышли из строя, заключили очевидцы. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании S7 для уточнения информации. На момент опубликования новости комментариев не поступило
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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