Власти Финляндии не стали сдавать россиянина Украине

Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) на Украину. Об этом сообщило финское издание Helsingin Sanomat.
«Согласно решению Верховного суда, условий содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции больше нет», — говорится в сообщении издания. Там добавили, суд приказал немедленно освободить Тордена.
Торден (до смены паспорта Ян Петровский) — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич», — был арестован в Финляндии 20 июля у выхода на посадку в Ниццу. Власти Украины направили запрос об экстрадиции россиянина. Торден запросил убежище в Финляндии.
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