Глава парламента Крыма констатировал развал Украины

10 декабря 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Украину ждет территориальный развал, заявил Владимир Константинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время случится территориальный развал Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел», — сказал Константинов РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на Украине уже был запущен неминуемый процесс распада . По его словам, киевские власти уже сделали все, чтобы их ненавидели жители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

В ближайшее время случится территориальный развал Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел», — сказал Константинов РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на Украине уже был запущен неминуемый процесс распада. По его словам, киевские власти уже сделали все, чтобы их ненавидели жители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.