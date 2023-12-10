Глава парламента Крыма констатировал развал Украины

Украину ждет территориальный развал, заявил Владимир Константинов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ближайшее время случится территориальный развал Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел», — сказал Константинов РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на Украине уже был запущен неминуемый
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