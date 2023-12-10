Глава парламента Крыма констатировал развал Украины

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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, константинов владимир
Украину ждет территориальный развал, заявил Владимир Константинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время случится территориальный развал Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел», — сказал Константинов РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на Украине уже был запущен неминуемый процесс распада. По его словам, киевские власти уже сделали все, чтобы их ненавидели жители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

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В ближайшее время случится территориальный развал Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошел», — сказал Константинов РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на Украине уже был запущен неминуемый процесс распада. По его словам, киевские власти уже сделали все, чтобы их ненавидели жители Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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