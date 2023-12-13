Курганцам рассказали, как детям безопасно кататься на горках

Курганские спасатели рассказали, как детям кататься на горках без получения серьезных травм. Правила безопасности они опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Для того чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным, следуйте правилам безопасности. С детьми младше 3 лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети старше», — указано в посте группы «Спасатели Кургана».
Жителям также не рекомендуют отпускать детей спускаться с горки, которая вызывает опасения. Вместо этого, родителям советуют прокатиться самим, и без ребенка. Спасатели также сообщают, что взрослые должны следить за спуском с оживленной горки сверху, а снизу — помогать детям. Также спасатели просят не использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и те горки, которые находятся рядом с дорогой. «На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника» — сообщается в посте.
Ранее URA.RU писало, что курганцы придумали, как безопасно ходить по скользким дорогам. Из-за сильного гололеда жители скупали в магазинах специальные насадки с шипами на обувь — ледоходы.
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