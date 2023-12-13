Курганцам рассказали, как детям безопасно кататься на горках

Курганские спасатели рекомендуют не кататься на горках рядом с дорогой

13 декабря 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Спасатели рекомендуют взрослым проверять горки, прежде чем позволить детям прокатиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские спасатели рассказали, как детям кататься на горках без получения серьезных травм. Правила безопасности они опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Для того чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным, следуйте правилам безопасности. С детьми младше 3 лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети старше», — указано в посте группы «Спасатели Кургана». Жителям также не рекомендуют отпускать детей спускаться с горки, которая вызывает опасения. Вместо этого, родителям советуют прокатиться самим, и без ребенка. Спасатели также сообщают, что взрослые должны следить за спуском с оживленной горки сверху, а снизу — помогать детям. Также спасатели просят не использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и те горки, которые находятся рядом с дорогой. «На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника» — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что курганцы придумали, как безопасно ходить по скользким дорогам. Из-за сильного гололеда жители скупали в магазинах специальные насадки с шипами на обувь — ледоходы.

Курганские спасатели рассказали, как детям кататься на горках без получения серьезных травм. Правила безопасности они опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Для того чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным, следуйте правилам безопасности. С детьми младше 3 лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети старше», — указано в посте группы «Спасатели Кургана». Жителям также не рекомендуют отпускать детей спускаться с горки, которая вызывает опасения. Вместо этого, родителям советуют прокатиться самим, и без ребенка. Спасатели также сообщают, что взрослые должны следить за спуском с оживленной горки сверху, а снизу — помогать детям. Также спасатели просят не использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и те горки, которые находятся рядом с дорогой. «На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника» — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что курганцы придумали, как безопасно ходить по скользким дорогам. Из-за сильного гололеда жители скупали в магазинах специальные насадки с шипами на обувь — ледоходы.