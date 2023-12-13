13 декабря 2023

Автозавод в Миассе купил поставщика тепла и электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, урал, миасс, уралаз, автозавод урал
Автозавод «Урал» приобрел поставщика энергоресурсов Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) приобрел поставщика энергоресурсов «ЭнСер». Пакет акций продала En+ Group.

«Автозавод „Урал“ завершил сделку по покупке местного поставщика электрической и теплоэнергии АО „ЭнСер“. До сентября предприятие входило в En+ Group», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу завода.

Выкуплено % пакета голосующих акций. Стоимость приобретения при этом источник не раскрыл. Как посчитали на «Урале», контроль над «ЭнСером» обеспечит растущие производственные потребности предприятия в энергоресурсах.

На заводе ожидают, что смогут упорядочить управление объектами энергосетевой инфраструктуры Миасса. В настоящее время отдельные части системы находятся в собственности автозавода и размещены на его территориях. Это относится к водопроводу, по которому вода из озера Кысыкуль поступает на генерирующие мощности «ЭнСера». Также речь идет о теплотрассах от поставщика тепла до объектов завода и городской инфраструктуры.

Установленная электромощность ТЭЦ «ЭнСера» составляет 24 мегаватта, тепловая достигает 575 гигакалорий в час. На конец 2022 года 99,99% уставного капитала общества находилось в собственности ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+). Чистая прибыль обеспечена на уровне 173,2 млн рублей. До 2012 года актив уже принадлежал заводу.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) приобрел поставщика энергоресурсов «ЭнСер». Пакет акций продала En+ Group. «Автозавод „Урал“ завершил сделку по покупке местного поставщика электрической и теплоэнергии АО „ЭнСер“. До сентября предприятие входило в En+ Group», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу завода. Выкуплено % пакета голосующих акций. Стоимость приобретения при этом источник не раскрыл. Как посчитали на «Урале», контроль над «ЭнСером» обеспечит растущие производственные потребности предприятия в энергоресурсах. На заводе ожидают, что смогут упорядочить управление объектами энергосетевой инфраструктуры Миасса. В настоящее время отдельные части системы находятся в собственности автозавода и размещены на его территориях. Это относится к водопроводу, по которому вода из озера Кысыкуль поступает на генерирующие мощности «ЭнСера». Также речь идет о теплотрассах от поставщика тепла до объектов завода и городской инфраструктуры. Установленная электромощность ТЭЦ «ЭнСера» составляет 24 мегаватта, тепловая достигает 575 гигакалорий в час. На конец 2022 года 99,99% уставного капитала общества находилось в собственности ПАО «Иркутскэнерго» (входит в En+). Чистая прибыль обеспечена на уровне 173,2 млн рублей. До 2012 года актив уже принадлежал заводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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