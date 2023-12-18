Генпрокуратура помогла челябинскому инвалиду со средствами реабилитации

18 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры деньги на аппаратуру для инвалида по зрению нашлись (фото из архива) Фото: URA.RU © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) получил сертификат на 52 тысячи рублей на приобретение технических средств реабилитации после обращения в генпрокуратуру РФ. Об этом сообщили URA.RU 18 декабря в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «По поручению генпрокурора России Игоря Краснова управлением генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу рассмотрено обращения жителя Магнитогорска о предоставлении технических средств реабилитации. Установлено, что инвалиду 2 группы по зрению, обратившемуся 21 апреля в реготделение Социального фонда России, не предоставили положенные техсредства, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации. После постановки на учет его не включили в число получателей в связи с недостаточным количеством средств реабилитации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что после внесенного прокурорского представления мужчине выдали сертификат на приобретение всего необходимого, что он и сделал. Также приняты меры к выдаче аналогичных сертификатов еще 70 инвалидам. Для обеспечения специальными техническими средствами еще свыше 580 нуждающихся лиц данной категории заключены контракты на 7,3 млн рублей.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) получил сертификат на 52 тысячи рублей на приобретение технических средств реабилитации после обращения в генпрокуратуру РФ. Об этом сообщили URA.RU 18 декабря в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «По поручению генпрокурора России Игоря Краснова управлением генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу рассмотрено обращения жителя Магнитогорска о предоставлении технических средств реабилитации. Установлено, что инвалиду 2 группы по зрению, обратившемуся 21 апреля в реготделение Социального фонда России, не предоставили положенные техсредства, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации. После постановки на учет его не включили в число получателей в связи с недостаточным количеством средств реабилитации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что после внесенного прокурорского представления мужчине выдали сертификат на приобретение всего необходимого, что он и сделал. Также приняты меры к выдаче аналогичных сертификатов еще 70 инвалидам. Для обеспечения специальными техническими средствами еще свыше 580 нуждающихся лиц данной категории заключены контракты на 7,3 млн рублей.