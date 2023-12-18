Генпрокуратура помогла челябинскому инвалиду со средствами реабилитации

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После вмешательства прокуратуры деньги на аппаратуру для инвалида по зрению нашлись (фото из архива) Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) получил сертификат на 52 тысячи рублей на приобретение технических средств реабилитации после обращения в генпрокуратуру РФ. Об этом сообщили URA.RU 18 декабря в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова управлением генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу рассмотрено обращения жителя Магнитогорска о предоставлении технических средств реабилитации. Установлено, что инвалиду 2 группы по зрению, обратившемуся 21 апреля в реготделение Социального фонда России, не предоставили положенные техсредства, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации. После постановки на учет его не включили в число получателей в связи с недостаточным количеством средств реабилитации», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что после внесенного прокурорского представления мужчине выдали сертификат на приобретение всего необходимого, что он и сделал. Также приняты меры к выдаче аналогичных сертификатов еще 70 инвалидам. Для обеспечения специальными техническими средствами еще свыше 580 нуждающихся лиц данной категории заключены контракты на 7,3 млн рублей.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) получил сертификат на 52 тысячи рублей на приобретение технических средств реабилитации после обращения в генпрокуратуру РФ. Об этом сообщили URA.RU 18 декабря в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «По поручению генпрокурора России Игоря Краснова управлением генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу рассмотрено обращения жителя Магнитогорска о предоставлении технических средств реабилитации. Установлено, что инвалиду 2 группы по зрению, обратившемуся 21 апреля в реготделение Социального фонда России, не предоставили положенные техсредства, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации. После постановки на учет его не включили в число получателей в связи с недостаточным количеством средств реабилитации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что после внесенного прокурорского представления мужчине выдали сертификат на приобретение всего необходимого, что он и сделал. Также приняты меры к выдаче аналогичных сертификатов еще 70 инвалидам. Для обеспечения специальными техническими средствами еще свыше 580 нуждающихся лиц данной категории заключены контракты на 7,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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