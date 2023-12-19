Зеленский рассказал, почему его не пустили в Израиль

Зеленский: моя поездка в Израиль не была в приоритете у властей этой страны
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Израильские власти не ставили в приоритет встречу с Владимиром Зеленским Фото:

Несмотря на готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Израиль, власти этой страны имели другие приоритеты, которые не позволили осуществить эту поездку. Об этом рассказал украинский лидер на своей пресс-конференции.

«У израильских властей были другие приоритеты», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что на тот момент испытывал полную готовность приехать в Израиль.

Ранее Израиль отказал Зеленскому в визите. Иерусалим также назвал неприемлемым посещение страны президентом Украины.

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Несмотря на готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Израиль, власти этой страны имели другие приоритеты, которые не позволили осуществить эту поездку. Об этом рассказал украинский лидер на своей пресс-конференции. «У израильских властей были другие приоритеты», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что на тот момент испытывал полную готовность приехать в Израиль. Ранее Израиль отказал Зеленскому в визите. Иерусалим также назвал неприемлемым посещение страны президентом Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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