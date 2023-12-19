Зеленский рассказал, почему его не пустили в Израиль

Израильские власти не ставили в приоритет встречу с Владимиром Зеленским
Несмотря на готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Израиль, власти этой страны имели другие приоритеты, которые не позволили осуществить эту поездку. Об этом рассказал украинский лидер на своей пресс-конференции.
«У израильских властей были другие приоритеты», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что на тот момент испытывал полную готовность приехать в Израиль.
Ранее Израиль отказал Зеленскому в визите. Иерусалим также назвал неприемлемым посещение страны президентом Украины.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.