Зеленский рассказал, почему его не пустили в Израиль

Зеленский: моя поездка в Израиль не была в приоритете у властей этой страны

19 декабря 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Израильские власти не ставили в приоритет встречу с Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины Несмотря на готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Израиль, власти этой страны имели другие приоритеты, которые не позволили осуществить эту поездку. Об этом рассказал украинский лидер на своей пресс-конференции. «У израильских властей были другие приоритеты», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что на тот момент испытывал полную готовность приехать в Израиль. Ранее Израиль отказал Зеленскому в визите. Иерусалим также назвал неприемлемым посещение страны президентом Украины.

Несмотря на готовность президента Украины Владимира Зеленского приехать в Израиль, власти этой страны имели другие приоритеты, которые не позволили осуществить эту поездку. Об этом рассказал украинский лидер на своей пресс-конференции. «У израильских властей были другие приоритеты», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV. Он добавил, что на тот момент испытывал полную готовность приехать в Израиль. Ранее Израиль отказал Зеленскому в визите. Иерусалим также назвал неприемлемым посещение страны президентом Украины.