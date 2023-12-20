Advance: Путин сделал стратегическое заявление о переговорах на условиях РФ

20 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сделал заявление в стратегический момент, считает обозреватель Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин сделал стратегическое заявление о переговорах на условиях России. Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. Ранее российский лидер заявлял, что страна готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов. «В стратегический момент Путин упоминает переговоры о будущем Украины», — написал Роша в материале Advance. Он добавил, из-за того, что США не против боевых действий, что означает, России придется сначала напугать их. По словам Роша, из заявлений президента ясно, что РФ не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сказал, что российская сторона готова договариваться с западными странами по украинскому вопросу, но только исходя из собственных интересов, передает деловое издание «Взгляд». Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других государств.

Президент РФ Владимир Путин сделал стратегическое заявление о переговорах на условиях России. Об этом написал обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. Ранее российский лидер заявлял, что страна готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов. «В стратегический момент Путин упоминает переговоры о будущем Украины», — написал Роша в материале Advance. Он добавил, из-за того, что США не против боевых действий, что означает, России придется сначала напугать их. По словам Роша, из заявлений президента ясно, что РФ не готова идти на уступки ни в чем, а значит, единственным предметом переговоров с ней будет завершение вооруженного конфликта на условиях Москвы. Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сказал, что российская сторона готова договариваться с западными странами по украинскому вопросу, но только исходя из собственных интересов, передает деловое издание «Взгляд». Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других государств.