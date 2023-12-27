27 декабря 2023

Многоквартирный дом восемь месяцев оставался без газа из-за упрямого челябинца

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Пресс-показ ИННОПРОМ-2023. Екатеринбург, беларусь, газовая плита, gefest
Восемь месяцев жильцы дома не могли пользоваться газом Фото:

Жильцы многоквартирного дома на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске восемь месяцев не могли пользоваться газом. Он вернулся в их квартиры за четыре дня до Нового года, сообщили 28 декабря в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

«Газ в подъезде дома был отключен после того, как один из собственников жилья отказался пускать газовиков в дом для осмотра и профилактики газового оборудования. Управляющая компания обратилась в суд, который постановил возложить на жильца квартиры обязанность замены газовой плиты для устранения аварийной ситуации или установления заглушки на газовой трубе», — сообщили в пресс-службе.

Судебные приставы Курчатовского района Челябинска установили, что проблемный жилец лишь изредка появляется в своей квартире, проживая у сожительницы. 64-летний мужчина нежелание пустить газовиков объяснял тем, что не доверяет их документам. Судебному приставу удалось выстроить диалог с должником.

В результате плиту, купленную им еще в прошлом году и присоединенную самостоятельно, специалисты отсоединили и вновь подсоединили с соблюдением требований. Сразу же была проведена опрессовка не только в этой квартире, но и во всех других. После этого специалисты наконец смогли подать газ.

Должнику назначен исполнительский сбор за нарушение срока добровольного исполнения требований. Также ему выписан штраф по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

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Жильцы многоквартирного дома на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске восемь месяцев не могли пользоваться газом. Он вернулся в их квартиры за четыре дня до Нового года, сообщили 28 декабря в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «Газ в подъезде дома был отключен после того, как один из собственников жилья отказался пускать газовиков в дом для осмотра и профилактики газового оборудования. Управляющая компания обратилась в суд, который постановил возложить на жильца квартиры обязанность замены газовой плиты для устранения аварийной ситуации или установления заглушки на газовой трубе», — сообщили в пресс-службе. Судебные приставы Курчатовского района Челябинска установили, что проблемный жилец лишь изредка появляется в своей квартире, проживая у сожительницы. 64-летний мужчина нежелание пустить газовиков объяснял тем, что не доверяет их документам. Судебному приставу удалось выстроить диалог с должником. В результате плиту, купленную им еще в прошлом году и присоединенную самостоятельно, специалисты отсоединили и вновь подсоединили с соблюдением требований. Сразу же была проведена опрессовка не только в этой квартире, но и во всех других. После этого специалисты наконец смогли подать газ. Должнику назначен исполнительский сбор за нарушение срока добровольного исполнения требований. Также ему выписан штраф по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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