Причина задержки рейса неизвестна
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 1 января задержали рейс 7R-870 авиакомпании «РусЛайн» в Сыктывкар больше чем на шесть часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета CRJ-200 из Екатеринбурга был назначен на 1 января в 07:45. Посадка в одноименном аэропорту Сыктывкара ожидалась в 07:20 по местному времени. Вылет авиарейса 7R-870 задержан до 14:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. После Сыктывкара самолет должен отправиться в Нарьян-Мар.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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