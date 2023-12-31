Рейс из Екатеринбурга в Сыктывкар задержали. Скрин

01 января 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Причина задержки рейса неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 1 января задержали рейс 7R-870 авиакомпании «РусЛайн» в Сыктывкар больше чем на шесть часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета CRJ-200 из Екатеринбурга был назначен на 1 января в 07:45. Посадка в одноименном аэропорту Сыктывкара ожидалась в 07:20 по местному времени. Вылет авиарейса 7R-870 задержан до 14:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. После Сыктывкара самолет должен отправиться в Нарьян-Мар. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово (https://svx.aero/board/dep-7r-12629190)

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 1 января задержали рейс 7R-870 авиакомпании «РусЛайн» в Сыктывкар больше чем на шесть часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета CRJ-200 из Екатеринбурга был назначен на 1 января в 07:45. Посадка в одноименном аэропорту Сыктывкара ожидалась в 07:20 по местному времени. Вылет авиарейса 7R-870 задержан до 14:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. После Сыктывкара самолет должен отправиться в Нарьян-Мар. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.