31 декабря 2023

Рейс из Екатеринбурга в Сыктывкар задержали. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство Солнечных аллей в мкр Солнечный. Екатеринбург, самолет, авиакомпания россия
Причина задержки рейса неизвестна Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 1 января задержали рейс 7R-870 авиакомпании «РусЛайн» в Сыктывкар больше чем на шесть часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета CRJ-200 из Екатеринбурга был назначен на 1 января в 07:45. Посадка в одноименном аэропорту Сыктывкара ожидалась в 07:20 по местному времени. Вылет авиарейса 7R-870 задержан до 14:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. После Сыктывкара самолет должен отправиться в Нарьян-Мар.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 1 января задержали рейс 7R-870 авиакомпании «РусЛайн» в Сыктывкар больше чем на шесть часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета CRJ-200 из Екатеринбурга был назначен на 1 января в 07:45. Посадка в одноименном аэропорту Сыктывкара ожидалась в 07:20 по местному времени. Вылет авиарейса 7R-870 задержан до 14:00», — следует из онлайн-табло Кольцово. После Сыктывкара самолет должен отправиться в Нарьян-Мар. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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