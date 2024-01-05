Курганский рэпер Чеховлад записал трек с Пашей Техником

Курганский исполнитель, выступающий под псевдонимом Чеховлад, записал совместный трек с рэпером Пашей Техником. Релиз доступен для свободного прослушивания в соцсети.
«Важная для меня ачивка (достижение — прим. URA.RU), вне зависимости от любого фидбэка, в лучших традициях группы Kunteynir, основы подпольного звука», — так Чеховлад подписал релиз в соцсети «ВКонтакте». Совместная композиция с Пашей Техником называется «Мачанка».
Ранее курганский рэпер выпускал совместные треки с андерграунд-исполнителями Раскольниковым, МС Кальмаром и группой «Трагедия Всей Жизни». Он был неоднократно замечен в компании с артистами Тимой Белорусских и Mayot.
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