05 января 2024
04 января 2024

Курганский рэпер Чеховлад записал трек с Пашей Техником

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Музыка Свободы. Заречный, фестиваль музыка свободы, svobodafest
Композиция выполнена в стилистике «андерграунд-рэп» Фото:

Курганский исполнитель, выступающий под псевдонимом Чеховлад, записал совместный трек с рэпером Пашей Техником. Релиз доступен для свободного прослушивания в соцсети.

«Важная для меня ачивка (достижение — прим. URA.RU), вне зависимости от любого фидбэка, в лучших традициях группы Kunteynir, основы подпольного звука», — так Чеховлад подписал релиз в соцсети «ВКонтакте». Совместная композиция с Пашей Техником называется «Мачанка».

Ранее курганский рэпер выпускал совместные треки с андерграунд-исполнителями Раскольниковым, МС Кальмаром и группой «Трагедия Всей Жизни». Он был неоднократно замечен в компании с артистами Тимой Белорусских и Mayot.

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Курганский исполнитель, выступающий под псевдонимом Чеховлад, записал совместный трек с рэпером Пашей Техником. Релиз доступен для свободного прослушивания в соцсети. «Важная для меня ачивка (достижение — прим. URA.RU), вне зависимости от любого фидбэка, в лучших традициях группы Kunteynir, основы подпольного звука», — так Чеховлад подписал релиз в соцсети «ВКонтакте». Совместная композиция с Пашей Техником называется «Мачанка». Ранее курганский рэпер выпускал совместные треки с андерграунд-исполнителями Раскольниковым, МС Кальмаром и группой «Трагедия Всей Жизни». Он был неоднократно замечен в компании с артистами Тимой Белорусских и Mayot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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