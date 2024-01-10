10 января 2024

Генерал ВСУ Кривонос: самые мощные ракетные удары России еще впереди

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, ракеты, пво, музей артиллерии, зрк с 125
Военный прогнозирует массовые залпы по ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украину ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

«Россия при необходимости способна выпустить от 400 до 500 ракет одновременно. Могут и больше ракет выпустить, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — сообщил генерал в интервью украинскому youtube-каналу.

По словам Кривоноса, Россия достаточно быстро пополняет свои запасы. По его словам, оборонная промышленность в РФ работает, в отличие от украинской.

При этом киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов и использованием кассетных боеприпасов. ВСУ 30 декабря атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, отмечает RT.

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Украину ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. «Россия при необходимости способна выпустить от 400 до 500 ракет одновременно. Могут и больше ракет выпустить, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — сообщил генерал в интервью украинскому youtube-каналу. По словам Кривоноса, Россия достаточно быстро пополняет свои запасы. По его словам, оборонная промышленность в РФ работает, в отличие от украинской. При этом киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов и использованием кассетных боеприпасов. ВСУ 30 декабря атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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