Генерал ВСУ Кривонос: самые мощные ракетные удары России еще впереди

Украину ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
«Россия при необходимости способна выпустить от 400 до 500 ракет одновременно. Могут и больше ракет выпустить, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — сообщил генерал в интервью украинскому youtube-каналу.
По словам Кривоноса, Россия достаточно быстро пополняет свои запасы. По его словам, оборонная промышленность в РФ работает, в отличие от украинской.
При этом киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов и использованием кассетных боеприпасов. ВСУ 30 декабря атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, отмечает RT.
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