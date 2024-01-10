Генерал ВСУ Кривонос: самые мощные ракетные удары России еще впереди

11 января 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Военный прогнозирует массовые залпы по ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. «Россия при необходимости способна выпустить от 400 до 500 ракет одновременно. Могут и больше ракет выпустить, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — сообщил генерал в интервью украинскому youtube-каналу. По словам Кривоноса, Россия достаточно быстро пополняет свои запасы. По его словам, оборонная промышленность в РФ работает, в отличие от украинской. При этом киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов и использованием кассетных боеприпасов. ВСУ 30 декабря атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, отмечает RT.

Украину ждут еще более мощные ракетные удары России. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. «Россия при необходимости способна выпустить от 400 до 500 ракет одновременно. Могут и больше ракет выпустить, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — сообщил генерал в интервью украинскому youtube-каналу. По словам Кривоноса, Россия достаточно быстро пополняет свои запасы. По его словам, оборонная промышленность в РФ работает, в отличие от украинской. При этом киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов и использованием кассетных боеприпасов. ВСУ 30 декабря атаковали Белгород ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 25 человек, отмечает RT.