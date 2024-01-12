Оборонщики РФ прилетают в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова

Крупнейшие оборонщики России прилетают в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить сенатора от Курганской области Сергея Муратова с 60-летним юбилеем. Об этом URA.RU рассказывают источники из числа политиков. В числе приглашенных также коллеги сенатора из Совета Федерации.
«Оборонщики летят в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова с 60-летним юбилеем. Среди приглашенных также его коллеги из Совета Федерации. На праздновании Дня рождения будут выступать актер Евгений Дятлов и группа „Самоцветы“», — сообщают источники.
Юбилей Сергей Муратов отпразднует в КЦ «Академия», принадлежащем депутату облдумы Евгению Кафееву. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает сенатору успехов во всех начинаниях, а также благополучия в любой сфере.
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