Оборонщики РФ прилетают в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова

13 января 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов празднует 60-летний юбилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупнейшие оборонщики России прилетают в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить сенатора от Курганской области Сергея Муратова с 60-летним юбилеем. Об этом URA.RU рассказывают источники из числа политиков. В числе приглашенных также коллеги сенатора из Совета Федерации. «Оборонщики летят в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова с 60-летним юбилеем. Среди приглашенных также его коллеги из Совета Федерации. На праздновании Дня рождения будут выступать актер Евгений Дятлов и группа „Самоцветы“», — сообщают источники. Юбилей Сергей Муратов отпразднует в КЦ «Академия», принадлежащем депутату облдумы Евгению Кафееву. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает сенатору успехов во всех начинаниях, а также благополучия в любой сфере.

Крупнейшие оборонщики России прилетают в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить сенатора от Курганской области Сергея Муратова с 60-летним юбилеем. Об этом URA.RU рассказывают источники из числа политиков. В числе приглашенных также коллеги сенатора из Совета Федерации. «Оборонщики летят в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова с 60-летним юбилеем. Среди приглашенных также его коллеги из Совета Федерации. На праздновании Дня рождения будут выступать актер Евгений Дятлов и группа „Самоцветы“», — сообщают источники. Юбилей Сергей Муратов отпразднует в КЦ «Академия», принадлежащем депутату облдумы Евгению Кафееву. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает сенатору успехов во всех начинаниях, а также благополучия в любой сфере.