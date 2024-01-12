12 января 2024

Оборонщики РФ прилетают в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов празднует 60-летний юбилей Фото:

Крупнейшие оборонщики России прилетают в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить сенатора от Курганской области Сергея Муратова с 60-летним юбилеем. Об этом URA.RU рассказывают источники из числа политиков. В числе приглашенных также коллеги сенатора из Совета Федерации.

«Оборонщики летят в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова с 60-летним юбилеем. Среди приглашенных также его коллеги из Совета Федерации. На праздновании Дня рождения будут выступать актер Евгений Дятлов и группа „Самоцветы“», — сообщают источники.

Юбилей Сергей Муратов отпразднует в КЦ «Академия», принадлежащем депутату облдумы Евгению Кафееву. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает сенатору успехов во всех начинаниях, а также благополучия в любой сфере.

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Крупнейшие оборонщики России прилетают в аэропорт Кургана спецбортами, чтобы поздравить сенатора от Курганской области Сергея Муратова с 60-летним юбилеем. Об этом URA.RU рассказывают источники из числа политиков. В числе приглашенных также коллеги сенатора из Совета Федерации. «Оборонщики летят в Курган спецбортами, чтобы поздравить сенатора Муратова с 60-летним юбилеем. Среди приглашенных также его коллеги из Совета Федерации. На праздновании Дня рождения будут выступать актер Евгений Дятлов и группа „Самоцветы“», — сообщают источники. Юбилей Сергей Муратов отпразднует в КЦ «Академия», принадлежащем депутату облдумы Евгению Кафееву. Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает сенатору успехов во всех начинаниях, а также благополучия в любой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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