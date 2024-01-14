Путин рассказал, почему не смог добраться до Якутии и когда планирует новую поездку

Президент Владимир Путин планирует посетить Якутию в этом году в период с весны по лето. Добраться туда в начале этого года ему помешала нелетная погода. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
«Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана. <…> Может быть, весной, может быть, летом [поезду]», — уточнил Владимир Путин в разговоре с Павлом Зарубиным. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале журналиста. Глава страны отметил, что намерен пообщаться с жителями республики, обсудить их проблемы. Также президент планирует посетить музыкальную школу.
В интервью Зарубину Путин также рассказал, что подобные поездки в дальние регионы страны очень важны. Они позволяют оценить проблемы людей, проживающих там. Такие поездки ничем не заменить, отмечал Путин. В январе российский глава посетил Чукотку.
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