Путин рассказал, почему не смог добраться до Якутии и когда планирует новую поездку

Путин планирует посетить Якутию весной-летом этого года

14 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал, что посетит Якутию в период с весны по лето этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин планирует посетить Якутию в этом году в период с весны по лето. Добраться туда в начале этого года ему помешала нелетная погода. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. «Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана. <…> Может быть, весной, может быть, летом [поезду]», — уточнил Владимир Путин в разговоре с Павлом Зарубиным. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале журналиста. Глава страны отметил, что намерен пообщаться с жителями республики, обсудить их проблемы. Также президент планирует посетить музыкальную школу. В интервью Зарубину Путин также рассказал, что подобные поездки в дальние регионы страны очень важны. Они позволяют оценить проблемы людей, проживающих там. Такие поездки ничем не заменить, отмечал Путин. В январе российский глава посетил Чукотку.

Президент Владимир Путин планирует посетить Якутию в этом году в период с весны по лето. Добраться туда в начале этого года ему помешала нелетная погода. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. «Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана. <…> Может быть, весной, может быть, летом [поезду]», — уточнил Владимир Путин в разговоре с Павлом Зарубиным. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале журналиста. Глава страны отметил, что намерен пообщаться с жителями республики, обсудить их проблемы. Также президент планирует посетить музыкальную школу. В интервью Зарубину Путин также рассказал, что подобные поездки в дальние регионы страны очень важны. Они позволяют оценить проблемы людей, проживающих там. Такие поездки ничем не заменить, отмечал Путин. В январе российский глава посетил Чукотку.