Путин рассказал, почему не смог добраться до Якутии и когда планирует новую поездку

Путин планирует посетить Якутию весной-летом этого года
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин рассказал, что посетит Якутию в период с весны по лето этого года Фото:

Президент Владимир Путин планирует посетить Якутию в этом году в период с весны по лето. Добраться туда в начале этого года ему помешала нелетная погода. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана. <…> Может быть, весной, может быть, летом [поезду]», — уточнил Владимир Путин в разговоре с Павлом Зарубиным. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале журналиста. Глава страны отметил, что намерен пообщаться с жителями республики, обсудить их проблемы. Также президент планирует посетить музыкальную школу.

В интервью Зарубину Путин также рассказал, что подобные поездки в дальние регионы страны очень важны. Они позволяют оценить проблемы людей, проживающих там. Такие поездки ничем не заменить, отмечал Путин. В январе российский глава посетил Чукотку.

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Президент Владимир Путин планирует посетить Якутию в этом году в период с весны по лето. Добраться туда в начале этого года ему помешала нелетная погода. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. «Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться — просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана. <…> Может быть, весной, может быть, летом [поезду]», — уточнил Владимир Путин в разговоре с Павлом Зарубиным. Выжимка с интервью опубликована в telegram-канале журналиста. Глава страны отметил, что намерен пообщаться с жителями республики, обсудить их проблемы. Также президент планирует посетить музыкальную школу. В интервью Зарубину Путин также рассказал, что подобные поездки в дальние регионы страны очень важны. Они позволяют оценить проблемы людей, проживающих там. Такие поездки ничем не заменить, отмечал Путин. В январе российский глава посетил Чукотку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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