Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

Президент России Владимир Путин признался, что не пожалел о поездке на Чукотку. Он рассказал, что такие рабочие визиты важны для понимания проблем людей.
«Я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое, когда своими собственными глазами посмотришь. [Благодаря таким поездкам], начинаешь понимать как люди живут с первоочередными задачами, которые нужно там решать», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер также подытожил, что такие поездки невозможно ничем заменить.
Президент России Владимир Путин признался, что не пожалел о поездке на Чукотку. Он рассказал, что такие рабочие визиты важны для понимания проблем людей. «Я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое, когда своими собственными глазами посмотришь. [Благодаря таким поездкам], начинаешь понимать как люди живут с первоочередными задачами, которые нужно там решать», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер также подытожил, что такие поездки невозможно ничем заменить. Путин 10 января впервые посетил территорию Чукотки. Он прибыл с рабочим визитом в город Анадырь. Он также пообещал посетить Якутию. URA.RU приводило основные заявления президента с той поездки.