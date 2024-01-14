Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

14 января 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что рабочие поездки в отдаленные части России невозможно заменить ничем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что не пожалел о поездке на Чукотку. Он рассказал, что такие рабочие визиты важны для понимания проблем людей. «Я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое, когда своими собственными глазами посмотришь. [Благодаря таким поездкам], начинаешь понимать как люди живут с первоочередными задачами, которые нужно там решать», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер также подытожил, что такие поездки невозможно ничем заменить. Путин 10 января впервые посетил территорию Чукотки. Он прибыл с рабочим визитом в город Анадырь. Он также пообещал посетить Якутию. URA.RU приводило основные заявления президента с той поездки.

Президент России Владимир Путин признался, что не пожалел о поездке на Чукотку. Он рассказал, что такие рабочие визиты важны для понимания проблем людей. «Я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое, когда своими собственными глазами посмотришь. [Благодаря таким поездкам], начинаешь понимать как люди живут с первоочередными задачами, которые нужно там решать», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер также подытожил, что такие поездки невозможно ничем заменить. Путин 10 января впервые посетил территорию Чукотки. Он прибыл с рабочим визитом в город Анадырь. Он также пообещал посетить Якутию. URA.RU приводило основные заявления президента с той поездки.