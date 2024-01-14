Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что рабочие поездки в отдаленные части России невозможно заменить ничем Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что не пожалел о поездке на Чукотку. Он рассказал, что такие рабочие визиты важны для понимания проблем людей.

«Я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое, когда своими собственными глазами посмотришь. [Благодаря таким поездкам], начинаешь понимать как люди живут с первоочередными задачами, которые нужно там решать», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер также подытожил, что такие поездки невозможно ничем заменить.

Путин 10 января впервые посетил территорию Чукотки. Он прибыл с рабочим визитом в город Анадырь. Он также пообещал посетить Якутию. URA.RU приводило основные заявления президента с той поездки.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин признался, что не пожалел о поездке на Чукотку. Он рассказал, что такие рабочие визиты важны для понимания проблем людей. «Я не жалею, что съездил туда. Почему? Потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое, когда своими собственными глазами посмотришь. [Благодаря таким поездкам], начинаешь понимать как люди живут с первоочередными задачами, которые нужно там решать», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский лидер также подытожил, что такие поездки невозможно ничем заменить. Путин 10 января впервые посетил территорию Чукотки. Он прибыл с рабочим визитом в город Анадырь. Он также пообещал посетить Якутию. URA.RU приводило основные заявления президента с той поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...