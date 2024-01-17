Челябинский губернатор расширит возможности сертификата для детей-инвалидов

Алексей Текслер принял решение расширить возможности сертификата для оздоровления детей-инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширит способы применения сертификата на оздоровление детей с инвалидностью. Об этом Текслер заявил 17 января на заседании совета по делам инвалидов при губернаторе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Принял решение расширить направления использования сертификата и компенсации за реабилитацию и услуги по оздоровлению, которые оказывают детям-инвалидам. Включим возможность приобретения технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, а также затраты на расходные материалы по отдельным направлениям», — цитируют Текслера в пресс-службе правительства.

Возможности применения сертификата будут расширены в 2024 году. В прошлом году сертификатом воспользовались 806 южноуральцев. Его размер с 2020 года вырос с 28,5 тысячи рублей до 104 тысяч рублей.

Также на заседании совета обсудили вопрос многопрофильного реабилитационного центра для людей с инвалидностью, решение о создании которого уже принято. Рассмотрели дополнительные меры соцподдержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и реализацию пилотного проекта по созданию в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Кроме того, в ходе заседания обсудили создание в регионе безбарьерной среды в общественном транспорте, учреждениях соцзащиты, культуры, образования, здравоохранения и предоставление субсидий организациям инвалидов, которые с этого года были увеличены.