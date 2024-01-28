Тюмень станет площадкой для обмена опытом среди российских музеев

В Тюмени пройдет презентация всероссийского конкурса «Люди в музее»

29 января 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Презентация конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее» пройдет в Тюмени 30 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пройдет презентация всероссийского конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее». Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, столица области стала первым городом, которая примет конкурсантов у себя. Кроме Тюмени заявлен только Санкт-Петербург. «Мы презентуем конкурс 30 января в Тюмени, этот город уже давно нас привлекает своими музейными проектами. В мае будет стратегическая сессия в Санкт-Петербурге. Авторы лучшей концепции музейной программы на тему „Люди в музее“ получат возможность представить ее в Российском этнографическом музее в Москве», — рассказала URA.RU директор АНО «Идеи для музеев» Анна Михайлова. Презентация пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Далее конкурс музейных профессионалов «Люди в музее: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге 15—17 мая. Организаторами конкурса был высоко оценен тюменский музей имени Словцова как пример правильной организации работы учреждения.

В Тюмени пройдет презентация всероссийского конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее». Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, столица области стала первым городом, которая примет конкурсантов у себя. Кроме Тюмени заявлен только Санкт-Петербург. «Мы презентуем конкурс 30 января в Тюмени, этот город уже давно нас привлекает своими музейными проектами. В мае будет стратегическая сессия в Санкт-Петербурге. Авторы лучшей концепции музейной программы на тему „Люди в музее“ получат возможность представить ее в Российском этнографическом музее в Москве», — рассказала URA.RU директор АНО «Идеи для музеев» Анна Михайлова. Презентация пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Далее конкурс музейных профессионалов «Люди в музее: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге 15—17 мая. Организаторами конкурса был высоко оценен тюменский музей имени Словцова как пример правильной организации работы учреждения.