28 января 2024
27 января 2024

Тюмень станет площадкой для обмена опытом среди российских музеев

В Тюмени пройдет презентация всероссийского конкурса «Люди в музее»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инсталляции в Конторе пароходства. Тюмень, инсталляция, проекция, руки
Презентация конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее» пройдет в Тюмени 30 января Фото:

В Тюмени пройдет презентация всероссийского конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее». Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, столица области стала первым городом, которая примет конкурсантов у себя. Кроме Тюмени заявлен только Санкт-Петербург.

«Мы презентуем конкурс 30 января в Тюмени, этот город уже давно нас привлекает своими музейными проектами. В мае будет стратегическая сессия в Санкт-Петербурге. Авторы лучшей концепции музейной программы на тему „Люди в музее“ получат возможность представить ее в Российском этнографическом музее в Москве», — рассказала URA.RU директор АНО «Идеи для музеев» Анна Михайлова.

Презентация пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Далее конкурс музейных профессионалов «Люди в музее: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге 15—17 мая. Организаторами конкурса был высоко оценен тюменский музей имени Словцова как пример правильной организации работы учреждения.

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В Тюмени пройдет презентация всероссийского конкурса «Люди в музее: настоящее и будущее». Как рассказали URA.RU организаторы конкурса, столица области стала первым городом, которая примет конкурсантов у себя. Кроме Тюмени заявлен только Санкт-Петербург. «Мы презентуем конкурс 30 января в Тюмени, этот город уже давно нас привлекает своими музейными проектами. В мае будет стратегическая сессия в Санкт-Петербурге. Авторы лучшей концепции музейной программы на тему „Люди в музее“ получат возможность представить ее в Российском этнографическом музее в Москве», — рассказала URA.RU директор АНО «Идеи для музеев» Анна Михайлова. Презентация пройдет в мультицентре «Контора пароходства». Далее конкурс музейных профессионалов «Люди в музее: настоящее и будущее» пройдет в Санкт-Петербурге 15—17 мая. Организаторами конкурса был высоко оценен тюменский музей имени Словцова как пример правильной организации работы учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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