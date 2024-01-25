25 января 2024

Курганский врач улетел в военные медцентры в Мьянме. Фото

Зам главврача Центра Илизарова Каминский налаживает сотрудничество с Мьянмой
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
Центр Илизарова налаживает сотрудничество с Республикой Мьянма Фото:

Заместитель главного врача Центра имени Илизарова Андрей Каминский улетел в составе делегации от Курганской области в Мьянму. В ходе визита специалист посетил военный госпиталь и научные центры республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского медучреждения.

«Заместитель главного врача по взаимодействию с регионами и образованию Центра Илизарова, к. м. н. Андрей Каминский вошел в состав официальной делегации от Курганской области и РФ, которая была приглашена в Республику Союз Мьянма. <…> В первые дни визита были проведены встречи с руководством Главного военного госпиталя в городе Янгон, Военно-медицинской Академии и Военного медицинского научного центра в городе Нейпьидо», — сообщили в медцентре.

Цель визита — налаживание образовательного и научно-технического сотрудничества между Центром Илизарова и Республикой Мьянма. Андрей Каминский обсудил с иностранными коллегами вопросы обучения их врачей в курганском центре и совместные научные исследования. Также в составе делегации присутствует представитель Курганского госуниверситета. В планах вуза обсуждение запуска Национального научно-технического центра (ННТЦ) «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины».

Курганский врач Андрей Каминский (на фото крайний справа в нижнем ряду) посетил военные медцентры Мьянмы
Курганский врач Андрей Каминский (на фото крайний справа в нижнем ряду) посетил военные медцентры Мьянмы
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Заместитель главного врача Центра имени Илизарова Андрей Каминский улетел в составе делегации от Курганской области в Мьянму. В ходе визита специалист посетил военный госпиталь и научные центры республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского медучреждения. «Заместитель главного врача по взаимодействию с регионами и образованию Центра Илизарова, к. м. н. Андрей Каминский вошел в состав официальной делегации от Курганской области и РФ, которая была приглашена в Республику Союз Мьянма. <…> В первые дни визита были проведены встречи с руководством Главного военного госпиталя в городе Янгон, Военно-медицинской Академии и Военного медицинского научного центра в городе Нейпьидо», — сообщили в медцентре. Цель визита — налаживание образовательного и научно-технического сотрудничества между Центром Илизарова и Республикой Мьянма. Андрей Каминский обсудил с иностранными коллегами вопросы обучения их врачей в курганском центре и совместные научные исследования. Также в составе делегации присутствует представитель Курганского госуниверситета. В планах вуза обсуждение запуска Национального научно-технического центра (ННТЦ) «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины».
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© Служба новостей «URA.RU»
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