26 января 2024

Российский турист скончался, попав под колеса грузовика в Таиланде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Полиция обвиняет водителя грузовика, который сбил туриста в Таиланде, в неосторожном вождении Фото:

Турист из России попал под колеса грузовика и умер. Это произошло на острове Самуи (Таиланд). Об этом сообщает местное СМИ Manager Daily 360 Degree.

«Российский турист Константин Лебедев ехал на мотоцикле мимо фуры с грузом. Скорее всего, он не справился с управлением и улетел прямо под колеса», — сообщает Manager Daily 360 Degree. Авария произошла утром в центральной части острова Самуи.

Турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель большегруза пытался скрыться с места ДТП, однако ему это не удалось. Он обвиняется в неосторожном вождении.

У туриста в сумке были драгоценности, деньги и документы. Власти Таиланда ищут родственников, которым отдут вещи и тело погибшего.

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Турист из России попал под колеса грузовика и умер. Это произошло на острове Самуи (Таиланд). Об этом сообщает местное СМИ Manager Daily 360 Degree. «Российский турист Константин Лебедев ехал на мотоцикле мимо фуры с грузом. Скорее всего, он не справился с управлением и улетел прямо под колеса», — сообщает Manager Daily 360 Degree. Авария произошла утром в центральной части острова Самуи. Турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель большегруза пытался скрыться с места ДТП, однако ему это не удалось. Он обвиняется в неосторожном вождении. У туриста в сумке были драгоценности, деньги и документы. Власти Таиланда ищут родственников, которым отдут вещи и тело погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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