Российский турист скончался, попав под колеса грузовика в Таиланде

Турист из России попал под колеса грузовика и умер. Это произошло на острове Самуи (Таиланд). Об этом сообщает местное СМИ Manager Daily 360 Degree.
«Российский турист Константин Лебедев ехал на мотоцикле мимо фуры с грузом. Скорее всего, он не справился с управлением и улетел прямо под колеса», — сообщает Manager Daily 360 Degree. Авария произошла утром в центральной части острова Самуи.
Турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель большегруза пытался скрыться с места ДТП, однако ему это не удалось. Он обвиняется в неосторожном вождении.
У туриста в сумке были драгоценности, деньги и документы. Власти Таиланда ищут родственников, которым отдут вещи и тело погибшего.
Турист из России попал под колеса грузовика и умер. Это произошло на острове Самуи (Таиланд). Об этом сообщает местное СМИ Manager Daily 360 Degree. «Российский турист Константин Лебедев ехал на мотоцикле мимо фуры с грузом. Скорее всего, он не справился с управлением и улетел прямо под колеса», — сообщает Manager Daily 360 Degree. Авария произошла утром в центральной части острова Самуи. Турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель большегруза пытался скрыться с места ДТП, однако ему это не удалось. Он обвиняется в неосторожном вождении. У туриста в сумке были драгоценности, деньги и документы. Власти Таиланда ищут родственников, которым отдут вещи и тело погибшего.