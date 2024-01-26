Российский турист скончался, попав под колеса грузовика в Таиланде

27 января 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Полиция обвиняет водителя грузовика, который сбил туриста в Таиланде, в неосторожном вождении Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Турист из России попал под колеса грузовика и умер. Это произошло на острове Самуи (Таиланд). Об этом сообщает местное СМИ Manager Daily 360 Degree. «Российский турист Константин Лебедев ехал на мотоцикле мимо фуры с грузом. Скорее всего, он не справился с управлением и улетел прямо под колеса», — сообщает Manager Daily 360 Degree . Авария произошла утром в центральной части острова Самуи. Турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель большегруза пытался скрыться с места ДТП, однако ему это не удалось. Он обвиняется в неосторожном вождении. У туриста в сумке были драгоценности, деньги и документы. Власти Таиланда ищут родственников, которым отдут вещи и тело погибшего.

Турист из России попал под колеса грузовика и умер. Это произошло на острове Самуи (Таиланд). Об этом сообщает местное СМИ Manager Daily 360 Degree. «Российский турист Константин Лебедев ехал на мотоцикле мимо фуры с грузом. Скорее всего, он не справился с управлением и улетел прямо под колеса», — сообщает Manager Daily 360 Degree. Авария произошла утром в центральной части острова Самуи. Турист скончался от черепно-мозговой травмы. Водитель большегруза пытался скрыться с места ДТП, однако ему это не удалось. Он обвиняется в неосторожном вождении. У туриста в сумке были драгоценности, деньги и документы. Власти Таиланда ищут родственников, которым отдут вещи и тело погибшего.