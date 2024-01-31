Надеждин сдал подписи в ЦИК для регистрации на выборах президента

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3 конгресс РАПК. Москва, надеждин борис
Борис Надеждин успешно сдал подписи в Центризбирком РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Политик Борис Надеждин, представляющий партию «Гражданская инициатива», успешно сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) необходимое количество подписей. Этот шаг необходим для успешной регистрации своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах

«Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах», — сообщает РИА Новости. Президентские выборы России назначены на 17 марта 2024 года, проведение голосования запланировано на три дня: 15, 16 и 17 марта.

На данный момент на выборы претендуют 11 человек. Центральная избирательная комиссия РФ уже зарегистрировала Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина в качестве кандидатов в президенты. Остальные кандидаты должны получить решение о своей регистрации или отказе от ЦИК не позднее 10 февраля.

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Политик Борис Надеждин, представляющий партию «Гражданская инициатива», успешно сдал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) необходимое количество подписей. Этот шаг необходим для успешной регистрации своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах «Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах», — сообщает РИА Новости. Президентские выборы России назначены на 17 марта 2024 года, проведение голосования запланировано на три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент на выборы претендуют 11 человек. Центральная избирательная комиссия РФ уже зарегистрировала Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина в качестве кандидатов в президенты. Остальные кандидаты должны получить решение о своей регистрации или отказе от ЦИК не позднее 10 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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