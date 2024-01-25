В Кургане депутаты и чиновники поставили подписи за выдвижение Надеждина

25 января 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

В регионе подписи собирают представители трех кандидатов в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане депутаты и сотрудники администрации поставили подписи в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина. Данная информация размещена в telegram-канале курганского штаба Надеждина. «Приходили действующие депутаты, интеллигентнейшие люди (которые не на зарплате) и представители администрации. Ставили подписи», — указано в сообщении. Источник, связанный с муниципальными властями, сообщил URA.RU, что одним из депутатов, поставивших подпись, был представитель гордумы Иван Камшилов. Депутат подтвердил эту информацию. Также представители штаба сообщили, что некоторые горожане из бюджетной сферы, поставив подписи, спустя время попросили вычеркнуть их. Помимо этого в организации жалуются на вахтера, где находится организация, говорит приходящим людям, что штаба там нет. Ранее сообщалось, что представители Надеждина планируют собрать в регионе 2500 подписей в его поддержку. Также в регионе представители партии «Коммунисты России» собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Сергей Малинковича. Еще один из кандидатов в президенты, которому необходимо собрать подписи, — Владимир Путин.

В Кургане депутаты и сотрудники администрации поставили подписи в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина. Данная информация размещена в telegram-канале курганского штаба Надеждина. «Приходили действующие депутаты, интеллигентнейшие люди (которые не на зарплате) и представители администрации. Ставили подписи», — указано в сообщении. Источник, связанный с муниципальными властями, сообщил URA.RU, что одним из депутатов, поставивших подпись, был представитель гордумы Иван Камшилов. Депутат подтвердил эту информацию. Также представители штаба сообщили, что некоторые горожане из бюджетной сферы, поставив подписи, спустя время попросили вычеркнуть их. Помимо этого в организации жалуются на вахтера, где находится организация, говорит приходящим людям, что штаба там нет. Ранее сообщалось, что представители Надеждина планируют собрать в регионе 2500 подписей в его поддержку. Также в регионе представители партии «Коммунисты России» собирают подписи в поддержку кандидата в президенты Сергей Малинковича. Еще один из кандидатов в президенты, которому необходимо собрать подписи, — Владимир Путин.