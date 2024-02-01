На закупку пяти пожарных машин в ЯНАО готовы потратить 106 млн рублей

02 февраля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Противопожарная служба округа намерена пополнить автопарк муниципальных отделений пятью единицами пожарных автоцистерн. Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей. Начальная цена лота составляет 106,5 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок. «Объект закупки — поставка пожарных автомобилей. Начальная цена — 106 546 666 рублей. Стоимость одной автоцистерны — от 13,4 млн рублей», — следует из общей информации закупки. Самый дорогой объект закупки — автоцистерна тяжелого класса с шумо-и виброизоляцией кузова и кабины номинальной стоимостью 26 млн рублей. Получатели товара — районные отряды противопожарных служб Ямала. Электронный аукцион находится на стадии подачи заявок. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей.

Противопожарная служба округа намерена пополнить автопарк муниципальных отделений пятью единицами пожарных автоцистерн. Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей. Начальная цена лота составляет 106,5 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок. «Объект закупки — поставка пожарных автомобилей. Начальная цена — 106 546 666 рублей. Стоимость одной автоцистерны — от 13,4 млн рублей», — следует из общей информации закупки. Самый дорогой объект закупки — автоцистерна тяжелого класса с шумо-и виброизоляцией кузова и кабины номинальной стоимостью 26 млн рублей. Получатели товара — районные отряды противопожарных служб Ямала. Электронный аукцион находится на стадии подачи заявок. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей.