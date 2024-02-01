01 февраля 2024

На закупку пяти пожарных машин в ЯНАО готовы потратить 106 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача спецтехники авиалесоохране. Свердловская область, пожарная машина, пожарный автомобиль
Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей Фото:

Противопожарная служба округа намерена пополнить автопарк муниципальных отделений пятью единицами пожарных автоцистерн. Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей. Начальная цена лота составляет 106,5 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок.

«Объект закупки — поставка пожарных автомобилей. Начальная цена — 106 546 666 рублей. Стоимость одной автоцистерны — от 13,4 млн рублей», — следует из общей информации закупки. Самый дорогой объект закупки — автоцистерна тяжелого класса с шумо-и виброизоляцией кузова и кабины номинальной стоимостью 26 млн рублей. Получатели товара — районные отряды противопожарных служб Ямала. Электронный аукцион находится на стадии подачи заявок.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей.

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Противопожарная служба округа намерена пополнить автопарк муниципальных отделений пятью единицами пожарных автоцистерн. Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей. Начальная цена лота составляет 106,5 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок. «Объект закупки — поставка пожарных автомобилей. Начальная цена — 106 546 666 рублей. Стоимость одной автоцистерны — от 13,4 млн рублей», — следует из общей информации закупки. Самый дорогой объект закупки — автоцистерна тяжелого класса с шумо-и виброизоляцией кузова и кабины номинальной стоимостью 26 млн рублей. Получатели товара — районные отряды противопожарных служб Ямала. Электронный аукцион находится на стадии подачи заявок. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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