На закупку пяти пожарных машин в ЯНАО готовы потратить 106 млн рублей

Противопожарная служба округа намерена пополнить автопарк муниципальных отделений пятью единицами пожарных автоцистерн. Предполагаемая стоимость одной единицы спецтехники — от 13 до 26 млн рублей. Начальная цена лота составляет 106,5 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок.
«Объект закупки — поставка пожарных автомобилей. Начальная цена — 106 546 666 рублей. Стоимость одной автоцистерны — от 13,4 млн рублей», — следует из общей информации закупки. Самый дорогой объект закупки — автоцистерна тяжелого класса с шумо-и виброизоляцией кузова и кабины номинальной стоимостью 26 млн рублей. Получатели товара — районные отряды противопожарных служб Ямала. Электронный аукцион находится на стадии подачи заявок.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей.
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