Новое здание пожарной части построили для села на Ямале

26 января 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

В новом здании пожарной части в Шурышкарах будут нести службу 18 спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей. Сообщение размещено на сайте правительства округа. «Новое модульное здание вдвое больше прежнего помещения. Общая площадь составляет 400 квадратных метров. Нести службу здесь будут 18 человек. В новом здании есть все для комфортной работы: 17 помещений для службы и отдыха, коммунальные удобства, автономная система водоснабжения с автоматической подачей воды, небольшой тренажерный зал. Гараж предназначен для двух единиц пожарной техники», — говорится в сообщении. За последние четыре года это уже третье новое здание пожарной части в Шурышкарском районе. До конца года в семи поселениях муниципального образования будут оборудованы 12 пожарных водоемов. За пять лет для нужд Ямала приобрели 23 единицы пожарной техники. «В этом году планируем возвести новые здания пожарных частей в селе Салемал и поселке Пуровск, также приобретем новые автомобили, в том числе и для пожарной части села Шурышкары», — цитирует источник пояснения директора противопожарной службы ЯНАО Евгения Кувыкина.

В селе Шурышкары (ЯНАО) открыли модульное здание пожарной части. В помещении предусмотрены все коммунальные удобства, есть небольшой тренажерный зал. Здесь будут нести службу 18 спасателей. Сообщение размещено на сайте правительства округа. «Новое модульное здание вдвое больше прежнего помещения. Общая площадь составляет 400 квадратных метров. Нести службу здесь будут 18 человек. В новом здании есть все для комфортной работы: 17 помещений для службы и отдыха, коммунальные удобства, автономная система водоснабжения с автоматической подачей воды, небольшой тренажерный зал. Гараж предназначен для двух единиц пожарной техники», — говорится в сообщении. За последние четыре года это уже третье новое здание пожарной части в Шурышкарском районе. До конца года в семи поселениях муниципального образования будут оборудованы 12 пожарных водоемов. За пять лет для нужд Ямала приобрели 23 единицы пожарной техники. «В этом году планируем возвести новые здания пожарных частей в селе Салемал и поселке Пуровск, также приобретем новые автомобили, в том числе и для пожарной части села Шурышкары», — цитирует источник пояснения директора противопожарной службы ЯНАО Евгения Кувыкина.