20 сентября 2025
19 сентября 2025

На Ямале по национальным традициям похоронят участника СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Проститься с бойцом можно в Ценре национальных культур
Проститься с бойцом можно в Ценре национальных культур Фото:

Боец Владислав Яптунай из села Антипаюта (ЯНАО) погиб, защищая родину в зоне спецоперации. Военнослужащий будет похоронен по национальным традициям.

Прощание с бойцом состоится 22 сентября
Прощание с бойцом состоится 22 сентября
Фото:

«В ходе выполнения боевого задания в зоне проведения спецоперации и защищая интересы нашей страны, погиб наш земляк, уроженец села Антипаюта Владислав Яптунай. Похоронен Владислав будет согласно национальным традициям», — сообщают власти Тазовского района в telegram-канале.

Прощание с бойцом состоится 22 сентября в Центре национальных культур. Мэрия выразила соболезнования родным и близким героя.

© Служба новостей «URA.RU»
