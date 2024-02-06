Масляков-младший стал единственным владельцем КВН

06 февраля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Александр Масляков-младший стал владельцем АМИК, выпускающим КВН Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК», у которой есть права на юмористическую передачу КВН (Клуб веселых и находчивых). Информация об этом появилась на сервисе ЕГРЮЛ. С 2019 года Масляков-младший уже стал основным владельцем «АМИК». Его отцу и одному из основателей КВН Александру Маслякову принадлежало 25,5%, еще 24,5% — его жене Светлане Масляковой. «Теперь Маслякову-младшему принадлежит 100% акций», — указывает «Интерфакс». «АМИК» основано в 1990 году. Организация представляет собой творческий коллектив, который объединяет ряд молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания производит программу КВН — телешоу, в котором команды вузов, предприятий и городов соревнуются в юморе и импровизации. Первый выпуск КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков-старший вел передачу с 1964 по 1972 год. Потом программу закрыли и возобновили в 1986 году. С тех пор Масляков-старший стал постоянным ведущим программы. Его сын ведет Премьер-лиги КВН, Первую лигу и проект «Вне игры».

Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК», у которой есть права на юмористическую передачу КВН (Клуб веселых и находчивых). Информация об этом появилась на сервисе ЕГРЮЛ. С 2019 года Масляков-младший уже стал основным владельцем «АМИК». Его отцу и одному из основателей КВН Александру Маслякову принадлежало 25,5%, еще 24,5% — его жене Светлане Масляковой. «Теперь Маслякову-младшему принадлежит 100% акций», — указывает «Интерфакс». «АМИК» основано в 1990 году. Организация представляет собой творческий коллектив, который объединяет ряд молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания производит программу КВН — телешоу, в котором команды вузов, предприятий и городов соревнуются в юморе и импровизации. Первый выпуск КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков-старший вел передачу с 1964 по 1972 год. Потом программу закрыли и возобновили в 1986 году. С тех пор Масляков-старший стал постоянным ведущим программы. Его сын ведет Премьер-лиги КВН, Первую лигу и проект «Вне игры».