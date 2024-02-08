На свердловском предприятии погиб рабочий

Трагедия произошла в Кушве 3 февраля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) на предприятии погиб рабочий. Следователи возбудили уголовное дело, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Утром 3 февраля в производственном цехе промышленного предприятия Кушвы погиб рабочий. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказал Шульга. Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Погибшему было 43 года. Он работал дозировщиком. «Его затянуло между двумя валами глиномешалки. Он погиб на месте. Материалы дела переданы в Следственный комитет», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.