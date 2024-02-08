На свердловском предприятии погиб рабочий

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Трагедия произошла в Кушве 3 февраля (архивное фото) Фото:

В Кушве (Свердловская область) на предприятии погиб рабочий. Следователи возбудили уголовное дело, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Утром 3 февраля в производственном цехе промышленного предприятия Кушвы погиб рабочий. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказал Шульга. Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Погибшему было 43 года. Он работал дозировщиком. «Его затянуло между двумя валами глиномешалки. Он погиб на месте. Материалы дела переданы в Следственный комитет», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В Кушве (Свердловская область) на предприятии погиб рабочий. Следователи возбудили уголовное дело, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Утром 3 февраля в производственном цехе промышленного предприятия Кушвы погиб рабочий. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказал Шульга. Виновнику грозит до четырех лет лишения свободы. Погибшему было 43 года. Он работал дозировщиком. «Его затянуло между двумя валами глиномешалки. Он погиб на месте. Материалы дела переданы в Следственный комитет», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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