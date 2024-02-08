Профсоюз учителей не понял идею Миронова не пускать детей мигрантов в школу

Оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова раскритиковала идею лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова не допускать не говорящих по-русски детей до учебы без спецподготовки. В профсоюзе «Учитель» убеждены, что такими радикальными способами проблему не решить.
«Это предложение совершенно дискриминационное — у нас все дети, проживающие на территории РФ, имеют право на образование. Их статус не имеет никакого значения. Действительно, часть детей приходят в школу неподготовленными, плохо знающими русский язык, но это могут быть и дети граждан РФ: например, из семей наших национальных республик, которые приехали в другой регион. Так что эта проблема с внешней миграцией связана очень косвенно», — поделилась оргсекретарь Мирясова в беседе с «Ридусом».
Ранее Миронов предложил не принимать в школы детей мигрантов, пока они не справятся с предшкольной программой. Он настаивает, что прохождение предшкольной подготовки должно стать нормальной практикой российской миграционной политики. По его словам, без этого дети мигрантов не смогут не только полноценно социально адаптироваться, но и нормально и полноценно общаться с российскими сверстниками.
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