Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности на курганском фармзаводе

12 февраля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура проследит за исполнением требований пожарной безопасности на заводе «Синтез» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская транспортная прокуратура обнаружила на складе фармацевтического производителя ПАО «Синтез» нарушения по соблюдениям требований пожарной безопасности. Об этом сообщил telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры». «Установлено, что в здании склада временного хранения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, наружные и пожарные лестницы не соответствуют установленным требованиям», — указано в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». Как уточнило ведомство, транспортный прокурор внес представление директору общества, после рассмотрения которого к дисциплинарной и административной ответственности был привлечен сотрудник компании. Прокуратура, по информации ведомства, будет контролировать устранение нарушений. Корреспондент URA.RU направил запрос ПАО «Синтез». Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.

Курганская транспортная прокуратура обнаружила на складе фармацевтического производителя ПАО «Синтез» нарушения по соблюдениям требований пожарной безопасности. Об этом сообщил telegram-канал «Уральской транспортной прокуратуры». «Установлено, что в здании склада временного хранения системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, наружные и пожарные лестницы не соответствуют установленным требованиям», — указано в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». Как уточнило ведомство, транспортный прокурор внес представление директору общества, после рассмотрения которого к дисциплинарной и административной ответственности был привлечен сотрудник компании. Прокуратура, по информации ведомства, будет контролировать устранение нарушений. Корреспондент URA.RU направил запрос ПАО «Синтез». Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.