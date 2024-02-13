Палестина назвала Россию своим другом

Директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади назвал Россию другом и сторонником Палестины. Также он выразил сожаления о том, что боевики ХАМАС решили не обращаться к РФ за посредничеством в их конфликте Израилем. Об этом он сообщил вкулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник, и возлагаем большие надежды», — передает РБК слова Абдулхади. Он добавил, что лидеры Палестины и России проводят регулярные телефонные переговоры. Кроме того, политик допустил, что в скором времени может состояться визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву.
По словам директора политического департамента ООП, посредничество РФ в урегулировании конфликта в секторе Газа было бы очень эффективно. Но при этом ХАМАС предпочел попросить помощи у Катара.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова поддержать действия США, которые направлены на освобождение заложников в конфликте Палестин и Израиля. Но при этом действия должны быть конструктивными. Он должны быть нацелены на комплексное решение проблемы в рамках ранее принятых резолюций совбеза ООН.
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