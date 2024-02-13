Палестина назвала Россию своим другом

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Директор ООП Абдулхади назвал Россию сторонником Палестины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади назвал Россию другом и сторонником Палестины. Также он выразил сожаления о том, что боевики ХАМАС решили не обращаться к РФ за посредничеством в их конфликте Израилем. Об этом он сообщил вкулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник, и возлагаем большие надежды», — передает РБК слова Абдулхади. Он добавил, что лидеры Палестины и России проводят регулярные телефонные переговоры. Кроме того, политик допустил, что в скором времени может состояться визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву.

По словам директора политического департамента ООП, посредничество РФ в урегулировании конфликта в секторе Газа было бы очень эффективно. Но при этом ХАМАС предпочел попросить помощи у Катара.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова поддержать действия США, которые направлены на освобождение заложников в конфликте Палестин и Израиля. Но при этом действия должны быть конструктивными. Он должны быть нацелены на комплексное решение проблемы в рамках ранее принятых резолюций совбеза ООН.

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Директор политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади назвал Россию другом и сторонником Палестины. Также он выразил сожаления о том, что боевики ХАМАС решили не обращаться к РФ за посредничеством в их конфликте Израилем. Об этом он сообщил вкулуарах XIII Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай». «Мы в свою очередь считаем, что Россия — наш искренний друг и сторонник, и возлагаем большие надежды», — передает РБК слова Абдулхади. Он добавил, что лидеры Палестины и России проводят регулярные телефонные переговоры. Кроме того, политик допустил, что в скором времени может состояться визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву. По словам директора политического департамента ООП, посредничество РФ в урегулировании конфликта в секторе Газа было бы очень эффективно. Но при этом ХАМАС предпочел попросить помощи у Катара. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова поддержать действия США, которые направлены на освобождение заложников в конфликте Палестин и Израиля. Но при этом действия должны быть конструктивными. Он должны быть нацелены на комплексное решение проблемы в рамках ранее принятых резолюций совбеза ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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