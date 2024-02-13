Песков заявил о готовности РФ поддержать усилия США по прекращению конфликта на Ближнем Востоке

Песков: действия США на Ближнем Востоке должны быть конструктивными
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
РФ готова способствовать мирным усилиям других стран на Ближнем Востоке, сказал Песков Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия готова поддержать действия США, направленные на освобождение заложников в конфликте ХАМАС и Израиля. Однако эти действия должны быть конструктивными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня [в секторе Газа]. Но эти действия должны быть конструктивными, нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций совбеза ООН», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия готова поддержать действия США, направленные на освобождение заложников в конфликте ХАМАС и Израиля. Однако эти действия должны быть конструктивными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня [в секторе Газа]. Но эти действия должны быть конструктивными, нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций совбеза ООН», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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