Песков заявил о готовности РФ поддержать усилия США по прекращению конфликта на Ближнем Востоке

РФ готова способствовать мирным усилиям других стран на Ближнем Востоке, сказал Песков
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Россия готова поддержать действия США, направленные на освобождение заложников в конфликте ХАМАС и Израиля. Однако эти действия должны быть конструктивными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня [в секторе Газа]. Но эти действия должны быть конструктивными, нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций совбеза ООН», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.