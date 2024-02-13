Песков заявил о готовности РФ поддержать усилия США по прекращению конфликта на Ближнем Востоке

Песков: действия США на Ближнем Востоке должны быть конструктивными

13 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

РФ готова способствовать мирным усилиям других стран на Ближнем Востоке, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия готова поддержать действия США, направленные на освобождение заложников в конфликте ХАМАС и Израиля. Однако эти действия должны быть конструктивными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня [в секторе Газа]. Но эти действия должны быть конструктивными, нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций совбеза ООН», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Россия готова поддержать действия США, направленные на освобождение заложников в конфликте ХАМАС и Израиля. Однако эти действия должны быть конструктивными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и к остановке огня [в секторе Газа]. Но эти действия должны быть конструктивными, нацеленными на комплексное решение проблемы в рамках международного права и ранее принятых резолюций совбеза ООН», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU.