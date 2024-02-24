«Гиацинты» с челябинскими двигателями уничтожили блиндаж ВСУ. Видео

25 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Цель была уничтожена осколочно-фугасным снарядом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, уничтожили скрытый блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «Расчет самоходной пушки 2С5 „Гиацинт-С“ уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу противника на Купянском направлении. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ круглосуточно наносят удары по выявленным объектам ВСУ», — сообщает telegram-канал Минобороны. По словам бойца с позывным «Сибирь», цель была уничтожена. По блиндажу противника удар был нанесен осколочно-фугасным снарядом. Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».

Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, уничтожили скрытый блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «Расчет самоходной пушки 2С5 „Гиацинт-С“ уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу противника на Купянском направлении. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ круглосуточно наносят удары по выявленным объектам ВСУ», — сообщает telegram-канал Минобороны. По словам бойца с позывным «Сибирь», цель была уничтожена. По блиндажу противника удар был нанесен осколочно-фугасным снарядом. Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».