Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, уничтожили скрытый блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Расчет самоходной пушки 2С5 „Гиацинт-С“ уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу противника на Купянском направлении. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ круглосуточно наносят удары по выявленным объектам ВСУ», — сообщает telegram-канал Минобороны.
По словам бойца с позывным «Сибирь», цель была уничтожена. По блиндажу противника удар был нанесен осколочно-фугасным снарядом.
Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».
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