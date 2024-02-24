24 февраля 2024
23 февраля 2024

«Гиацинты» с челябинскими двигателями уничтожили блиндаж ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Цель была уничтожена осколочно-фугасным снарядом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, уничтожили скрытый блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Расчет самоходной пушки 2С5 „Гиацинт-С“ уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу противника на Купянском направлении. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ круглосуточно наносят удары по выявленным объектам ВСУ», — сообщает telegram-канал Минобороны.

По словам бойца с позывным «Сибирь», цель была уничтожена. По блиндажу противника удар был нанесен осколочно-фугасным снарядом.

Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».

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Самоходные пушки «Гиацинт-С» с двигателями, сделанными на заводе в Челябинске, уничтожили скрытый блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. «Расчет самоходной пушки 2С5 „Гиацинт-С“ уничтожил замаскированный блиндаж и живую силу противника на Купянском направлении. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ круглосуточно наносят удары по выявленным объектам ВСУ», — сообщает telegram-канал Минобороны. По словам бойца с позывным «Сибирь», цель была уничтожена. По блиндажу противника удар был нанесен осколочно-фугасным снарядом. Самоходные пушки «Гиацинт-С» обеспечены двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Помимо артиллерийской техники двигатели используются в танках Т-90М «Прорыв».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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