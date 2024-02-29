В кранах Челябинска вода станет зеленой

Вода в кранах изменит цвет на неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В водопроводных кранах Советского района Челябинска вода в кранах позеленеет. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, вода изменит цветность с 1 по 8 марта в поселке Федоровка.

«В период с 1 по 8 марта МУП „ЧКТС“ проверит тепловые и внутридомовые сети многоквартирных домов поселка Федоровка с помощью органического красителя „Уранин“. В связи с этим в домах челябинцев может измениться цвет воды», — рассказали в мэрии.

Уранин является красителем органического происхождения. В ярко зеленый цвет воду окрасят, чтобы выявить утечки в трубопроводах теплосетей и в тепловых узлах потребителей. Также коммунальщики проверят внутридомовые системы на предмет их исправности и качества обслуживания представителями управляющих компаний.

Власти уточнили список улиц, где позеленеет вода в кранах. Среди них улицы Дубовая, Зерновая, Молодогвардейская, Огневая, Семеноводческая, Якорная и Капитанская.

Жителей, заметивших зеленую воду на поверхности земли, попросили сообщить об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС». Позвонить в организацию также следует в случае появления в кранах водоразбора воды с оттенком.

Характеризуя уранин, в мэрии напомнили, где еще применяется краситель. Вещество используют для изучения следования вод и придания оттенка косметической продукции. Кроме того, уранином подкрашивают воду в аквариумах. Краситель, подчеркнули власти, полностью безопасен для жизни и здоровья людей.