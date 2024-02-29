В Курганской области после обращения к генпрокурору отремонтировали мост

29 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

По поручению генпрокурора Игоря Краснова его подчиненные провели проверку по обращению жительницы Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области власти отремонтировали мост через реку Исеть после того, как генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным провести проверку по обращению местной жительницы. Данная информация размещена на сайте Генпрокуратуры РФ. «По иску прокурора на ГКУ „Курганавтодор“ и департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области возложена обязанность обеспечить выполнение ремонта моста. В рамках исполнения судебного акта для проведения капитального ремонта моста из регионального бюджета выделено около 91 млн рублей и заключен соответствующий государственный контракт. В настоящее время проведен капитальный ремонт конструкций моста, смонтированы линия освещения и тротуары, возобновлено движение автотранспорта и безопасный пропуск пешеходов», — указано в сообщении. До этого представители прокуратуры выяснили, что мост через реку Исеть, по которому проходит дорога межмуниципального значения Катайск — Верхняя Теча не ремонтировали с момента постройки в 1968 году. Из-за этого к моменту обращения уже были повреждены бетонные конструкции, перильное и барьерное ограждение, а местами отсутствовало освещение. Организацию, отвечающую за мост, оштрафовали на 150 тысяч рублей.

В Курганской области власти отремонтировали мост через реку Исеть после того, как генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным провести проверку по обращению местной жительницы. Данная информация размещена на сайте Генпрокуратуры РФ. «По иску прокурора на ГКУ „Курганавтодор“ и департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области возложена обязанность обеспечить выполнение ремонта моста. В рамках исполнения судебного акта для проведения капитального ремонта моста из регионального бюджета выделено около 91 млн рублей и заключен соответствующий государственный контракт. В настоящее время проведен капитальный ремонт конструкций моста, смонтированы линия освещения и тротуары, возобновлено движение автотранспорта и безопасный пропуск пешеходов», — указано в сообщении. До этого представители прокуратуры выяснили, что мост через реку Исеть, по которому проходит дорога межмуниципального значения Катайск — Верхняя Теча не ремонтировали с момента постройки в 1968 году. Из-за этого к моменту обращения уже были повреждены бетонные конструкции, перильное и барьерное ограждение, а местами отсутствовало освещение. Организацию, отвечающую за мост, оштрафовали на 150 тысяч рублей.