Бандиты, Голливуд и жертва ради мужа: трагическая судьба Надежды Румянцевой

Во вторник, 9 сентября 2025 года, легендарной советской актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 95 лет. Звезда фильмов «Девчата», «Королева бензоколонки» и «Неподдающиеся» могла бы покорить Голливуд, но выбрала семью, пожертвовав карьерой ради мужа-дипломата. Жизнь артистки оборвалась из-за трагического стечения обстоятельств, связанных с нападением бандитов. Подробнее в материале URA.RU.
От войны до всесоюзной славы: начало пути Надежды Румянцевой
Надежда Румянцева родилась 9 сентября 1930 года в деревне Потапово Смоленской области в семье проводника поезда и домохозяйки. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось всего 10 лет. Семье приходилось буквально выживать — отец ушел на фронт, мать продавала личные вещи, чтобы прокормить двоих детей.
Эти трудные годы закалили характер будущей актрисы. Энергичная и артистичная от природы, Надя никогда не впадала в уныние. Даже в самые тяжелые моменты она находила в себе силы шутить и подбадривать окружающих. Во время войны девочка вместе с одноклассниками выступала перед ранеными в госпиталях.
После школы Румянцева решила штурмовать театральный вуз. Поступила в ГИТИС, однако судьба сделала неожиданный поворот, когда Надежду пригласили на пробы в фильм «Навстречу жизни». Чтобы получить роль, она пошла на обман, заявив режиссеру, что умеет управлять моторной лодкой. Во время съемок Румянцева несколько раз падала в ледяную воду, получила серьезное переохлаждение, но ее самоотверженность произвела впечатление на режиссера. В итоге девушка перевелась во ВГИК, где и продолжила образование.
Звездный час Надежды Румянцевой
Несмотря на яркую внешность и неоспоримый талант, карьера Надежды Румянцевой начиналась не слишком стремительно. Из-за миниатюрного роста и юного вида актрису часто приглашали играть второстепенные роли подростков. Ситуация изменилась благодаря директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву, который разглядел в Румянцевой настоящую звезду и предложил ее на главную роль в комедии «Неподдающиеся». Фильм имел оглушительный успех, а всего через год Надежда покорила сердца миллионов зрителей, сыграв Тосю Кислицыну в легендарных «Девчатах».
Интересно, что на съемочной площадке «Девчат» между Румянцевой и Николаем Рыбниковым, исполнявшим роль лесоруба Ильи, кипели настоящие страсти, и не романтические. Актер был недоволен, что его жену Аллу Ларионову не взяли в фильм, и считал Надежду «выскочкой». Между ними часто возникали конфликты, а знаменитый экранный поцелуй был чистой актерской работой — никаких настоящих чувств между артистами не было.
После «Девчат» Румянцеву стали называть «русской Джульеттой Мазиной» и «Чарли Чаплином в юбке». Фильм получил множество наград на международных фестивалях в Каннах, Эдинбурге и Аргентине. Голливудские продюсеры заинтересовались талантливой актрисой и отправляли ей приглашения. Однако советские чиновники от культуры, опасаясь, что Румянцева может эмигрировать, скрывали от нее эти предложения и от ее имени отвечали отказом.
Любовь и карьерное затишье: личная жизнь Надежды Румянцевой
В 1965 году в жизни Надежды произошла судьбоносная встреча. На дне рождения общих друзей она познакомилась с Вилли Хштояном, работником Министерства внешней торговли СССР. Между ними сразу возникла симпатия, а Надежда быстро нашла общий язык с его четырехлетней дочерью от первого брака, Кариной.
В 1967 году пара поженилась, и Румянцева приняла непростое решение — оставить карьеру ради семьи. Она отправилась за мужем в Европу, где он представлял интересы Советского Союза. Актриса занималась воспитанием приемной дочери, изучала языки и устраивала мероприятия для жен послов.
Одним из самых трагичных моментов в личной жизни Румянцевой стало отсутствие собственных детей. Как признавался позже ее муж, Надежда очень хотела родить ребенка, но он был против из-за постоянных командировок и занятости. «Никогда себе этого не прощу. Надя очень хотела родить, но я был против. Поэтому, к сожалению, она делала аборты. Пока я думал, что еще успеем, годы и пролетели», — с горечью вспоминал Хштоян в интервью «Экспресс Газете».
От Гюльчатай до Рабыни Изауры: вторая карьера Надежды Румянцевой
Вернувшись в 1970-х в СССР, Надежда Румянцева нашла себя в новом амплуа — озвучивании фильмов. Ее узнаваемый голос зазвучал из уст самых разных персонажей, как советских, так и зарубежных. Наиболее известные работы актрисы в дубляже — это Нина из «Кавказской пленницы», Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», Зита и Гита из одноименного индийского фильма, Николь в «Как украсть миллион».
Румянцева также подарила свой голос Мартышке из мультсериала «38 попугаев» и озвучила множество других анимационных персонажей. В 1980-х годах она стала ведущей популярной детской программы «Будильник», а в начале 2000-х работала соведущей шоу «Моя семья».
Бандитское нападение и трагический финал Надежды Румянцевой
Трагедия в жизни Надежды Румянцевой произошла в 1990-х годах. Бандиты ворвались в квартиру супругов, и актриса вместе с мужем пыталась отбиться от грабителей. Во время нападения она получила несколько сильных ударов по голове. Позже, по словам мужа, Румянцева упала на асфальт во время прогулки с собакой, что усугубило ее состояние.
После этих инцидентов актриса начала жаловаться на проблемы с передвижением и сильные головные боли. При обследовании у нее обнаружили внутренние кровоизлияния в той части мозга, куда невозможно добраться хирургическим путем. Несмотря на лечение и временное улучшение состояния, организм был серьезно ослаблен. В итоге Надежда подхватила двухстороннее воспаление легких, от которого скончалась 8 апреля 2008 года.
Ее муж Вилли Хштоян пережил супругу на 17 лет. Он умер в мае 2025 года в возрасте 93 лет от хронических заболеваний.
Творческое наследие: фильмография и признание Надежды Румянцевой
Несмотря на относительно короткую активную карьеру в кино, Надежда Румянцева оставила яркий след в советском кинематографе. За свою жизнь она снялась в 35 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.
Фильмография Надежды Румянцевой:
За двадцать пять лет активной работы в кинематографе Надежда Румянцева создала галерею ярких и запоминающихся образов:
- «Навстречу жизни» (1952) — Маруся Родникова
- «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953) — Галя Птицына
- «Морской охотник» (1954) — Катя
- «Мексиканец» (1955) — Мэй
- «Сын» (1955) — Тамара
- «Неподдающиеся» (1959) — Надя Берестова
- «Девчата» (1961) — Тося Кислицына
- «Королева бензоколонки» (1962) — Людмила Добрыйвечер
- «Женитьба Бальзаминова» (1964) — Раиса Пежёнова
- «Лёгкая жизнь» (1964) — Галя Бочкина
- «Крепкий орешек» (1967) — Раиса Орешкина
Талант и вклад Надежды Румянцевой в развитие киноискусства были признаны на государственном уровне. В 1963 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1991 году — народной артистки РСФСР. В 2002 году актриса была награждена орденом Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
