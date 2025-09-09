Хакеры обнародовали секретные карты Европы по оккупации Украины ради ресурсов

Mash: «коалиция желающих» подготовила план оккупации Украины из-за ресурсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры из KillNet обнародовали карту размещения европейских военных на Украине
Хакеры из KillNet обнародовали карту размещения европейских военных на Украине Фото:

Европа разработала план по размещению военного контингента на территории Украины с целью установления контроля над природными ресурсами и стратегическими объектами. Соответствующие карты опубликовали российские хакеры из группировки KillNet, передает Mash.

«На фото — карта под заголовком Les forces conjointes de „Coalition de Volontaires“ (Объединённые силы „Коалиции желающих“) от 16 апреля 2025 года. Получена хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На ней — схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины», — сообщают авторы канала. Они также отмечают, что Европа планирует разместить до 50 тысяч своих военных для контроля над важными сырьевыми точками Украины.

Согласно опубликованным материалам от хакеров, в операции планируют участвовать Франция, Великобритания, Польша и Румыния. Французская сторона нацелена на контроль разведки и добычи полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где находятся месторождения нефти, газа, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, согласно карте, претендует на логистические центры и транспортные узлы, чтобы контролировать перевозки и перекачку ресурсов.

Польша и Румыния рассчитывают получить контроль над приграничными территориями, включая Одесскую область и выход к Черному морю. Все действия должны быть согласованы с украинскими властями и преподнесены обществу как миротворческая миссия, уточняет Mash, ссылаясь на данные российских хакеров. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о разработке плана ЕС и США по размещению многонациональных сил на Украине в рамках гарантий безопасности после прекращения огня. В числе обсуждаемых мер назывались патрулирование воздушного пространства, создание военно-морской миссии в Черном море и привлечение иностранных инструкторов, а детали миссии обсуждаются между ЕС, США, Украиной и Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа разработала план по размещению военного контингента на территории Украины с целью установления контроля над природными ресурсами и стратегическими объектами. Соответствующие карты опубликовали российские хакеры из группировки KillNet, передает Mash. «На фото — карта под заголовком Les forces conjointes de „Coalition de Volontaires“ (Объединённые силы „Коалиции желающих“) от 16 апреля 2025 года. Получена хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На ней — схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины», — сообщают авторы канала. Они также отмечают, что Европа планирует разместить до 50 тысяч своих военных для контроля над важными сырьевыми точками Украины. Согласно опубликованным материалам от хакеров, в операции планируют участвовать Франция, Великобритания, Польша и Румыния. Французская сторона нацелена на контроль разведки и добычи полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где находятся месторождения нефти, газа, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, согласно карте, претендует на логистические центры и транспортные узлы, чтобы контролировать перевозки и перекачку ресурсов. Польша и Румыния рассчитывают получить контроль над приграничными территориями, включая Одесскую область и выход к Черному морю. Все действия должны быть согласованы с украинскими властями и преподнесены обществу как миротворческая миссия, уточняет Mash, ссылаясь на данные российских хакеров.  Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о разработке плана ЕС и США по размещению многонациональных сил на Украине в рамках гарантий безопасности после прекращения огня. В числе обсуждаемых мер назывались патрулирование воздушного пространства, создание военно-морской миссии в Черном море и привлечение иностранных инструкторов, а детали миссии обсуждаются между ЕС, США, Украиной и Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...