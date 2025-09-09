Хакеры обнародовали секретные карты Европы по оккупации Украины ради ресурсов

Европа разработала план по размещению военного контингента на территории Украины с целью установления контроля над природными ресурсами и стратегическими объектами. Соответствующие карты опубликовали российские хакеры из группировки KillNet, передает Mash.
«На фото — карта под заголовком Les forces conjointes de „Coalition de Volontaires“ (Объединённые силы „Коалиции желающих“) от 16 апреля 2025 года. Получена хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На ней — схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины», — сообщают авторы канала. Они также отмечают, что Европа планирует разместить до 50 тысяч своих военных для контроля над важными сырьевыми точками Украины.
Согласно опубликованным материалам от хакеров, в операции планируют участвовать Франция, Великобритания, Польша и Румыния. Французская сторона нацелена на контроль разведки и добычи полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где находятся месторождения нефти, газа, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, согласно карте, претендует на логистические центры и транспортные узлы, чтобы контролировать перевозки и перекачку ресурсов.
Польша и Румыния рассчитывают получить контроль над приграничными территориями, включая Одесскую область и выход к Черному морю. Все действия должны быть согласованы с украинскими властями и преподнесены обществу как миротворческая миссия, уточняет Mash, ссылаясь на данные российских хакеров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о разработке плана ЕС и США по размещению многонациональных сил на Украине в рамках гарантий безопасности после прекращения огня. В числе обсуждаемых мер назывались патрулирование воздушного пространства, создание военно-морской миссии в Черном море и привлечение иностранных инструкторов, а детали миссии обсуждаются между ЕС, США, Украиной и Россией.
