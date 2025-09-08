Как подготовить плодовые деревья и кустарники к зимовке: что делать осенью в саду

Осень в саду — это не только богатый урожай, но и важный этап заботы о будущем плодоношении. Чтобы деревья, кустарники и другие растения без потерь пережили холодный сезон, садоводу необходимо выполнить целый комплекс мероприятий. Подготовка сада к зиме играет ключевую роль в здоровье сада, а потому требует внимания и аккуратности. Какие работы предстоят осенью, чтобы защитить деревья и кустарники зимой — в материале URA.RU.
Уборка территории и подготовка почвы
Первый шаг в подготовке сада к зиме — это очистка сада от всего лишнего. Опавшие листья, сгнившие плоды и обломанные ветви лучше не оставлять на земле. Они становятся источником болезней и местом зимовки вредителей. Если их не убрать, весной инфекции быстро поразят растения. Собранный мусор желательно сжечь, а «здоровые листья можно отправить в компостную кучу или теплые грядки в качестве мульчи для зимующих цветов», — отмечают в Россельхозцентре.
Следующим важным этапом становится перекопка приствольных кругов. Эта процедура уничтожает личинок насекомых и способствует насыщению почвы кислородом. Перекопка также улучшает впитываемость влаги, что особенно важно перед зимними поливами. На тяжелых почвах этот шаг особенно необходим, так как уплотненная земля хуже пропускает воду и воздух к корням.
Обрезка деревьев и кустарников
Осенняя обрезка помогает растениям сохранить силы. Деревья и кустарники освобождаются от сухих, поврежденных и больных ветвей. Санитарная обрезка предотвращает распространение заболеваний, которые могут погубить дерево в зимний период.
Кроме санитарной, часто проводят и формирующую обрезку. Если крона слишком густая, ее прореживают, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к побегам. У ягодных кустарников удаляют старые или отплодоносившие ветви. Например, у малины обрезают стебли, которые дали урожай, а у смородины и крыжовника вырезают старые побеги. Землю под кустарниками перекапывают и мульчируют, чтобы сохранить влагу и защитить корни от перепадов температур.
Подкормка и удобрение сада
После плодоношения деревья и кустарники теряют большое количество питательных веществ, поэтому осенью важно восстановить их силы. В этот период применяют только фосфорно-калийные удобрения. Калий укрепляет ткани растений и повышает их морозостойкость, а фосфор стимулирует развитие корневой системы.
Особое внимание стоит уделить молодым деревьям, которые еще не успели накопить достаточного запаса прочности. Им полезны органические удобрения — компост или перегной, внесенные в приствольные круги. Азотные удобрения осенью категорически противопоказаны: они «активизируют нежелательные в это время процессы роста и снижают зимостойкость растений», — рассказали специалисты. Таким образом, растения не успеют вызреть и погибнут при первых морозах.
Влагозарядковый полив
Обильный полив осенью — это своеобразная «подушка безопасности» для растений. Влага задерживает промерзание почвы, защищает корни от высыхания и обеспечивает деревья необходимым запасом воды на зиму. Полив особенно важен для молодых саженцев и для растений, растущих на песчаных почвах.
Поливать нужно медленно и обильно, чтобы вода проникла вглубь почвы. Для взрослых деревьев требуется около 50 литров воды на одно растение. Рекомендуется осуществлять полив из расчета примерно 12–15 литров в час, чтобы грунт увлажнился на глубину около одного метра. При этом вода для полива должна быть примерно на 5°C теплее, чем температура окружающего воздуха. После полива землю желательно замульчировать, чтобы влага дольше сохранялась в грунте.
Защита от болезней и вредителей
Без обработки от вредителей сад может пострадать уже ранней весной. Осенью проводят профилактическое опрыскивание деревьев фунгицидами и инсектицидами. Это помогает уничтожить грибковые инфекции и насекомых, которые собираются зимовать под корой или в почве.
Особое значение имеет побелка деревьев. Стволы покрывают известковым раствором с добавлением медного купороса. Эта мера защищает кору от солнечных ожогов в конце зимы, когда солнце яркое, а корни еще не питают дерево влагой. Побелка также снижает вероятность появления мха, лишайников и вредителей, зимующих в трещинах коры.
Мульчирование деревьев осенью
Когда основные работы завершены, наступает время защитить корни и побеги от морозов. Мульчирование приствольных кругов перегноем, компостом или торфом создает дополнительный теплоизоляционный слой и удерживает влагу. Этот прием особенно полезен для молодых деревьев, чья корневая система еще недостаточно сильна.
Защита от грызунов и снегозадержание
Серьезный вред саду зимой могут нанести грызуны. «Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам», — отмечают в Россельхозцентре.
Чтобы защитить деревья, штамбы оборачивают специальной сеткой или лапником. Некоторые садоводы используют отпугивающие смеси, но самый надежный способ — физическая защита ствола, например, обертывание капроновыми колготками (пропитав их березовым дегтем или креолином) или резаными пластмассовыми бутылками. Укрытие должно быть плотным, но дышащим, чтобы дерево не выпрело во время оттепелей.
Не стоит забывать и о снегозадержании. Снег является естественным утеплителем, поэтому его аккуратно нагребают к приствольным кругам. Однако важно следить, чтобы снег не ломал ветви. При сильных снегопадах нужно осторожно стряхивать излишки с кроны. Весной подготовленный сад оживет быстрее, порадует обильным цветением и подарит богатый урожай.
Осенний календарь садовых работ
Что делать в саду в сентябре
Сентябрь — период уборки урожая и подготовки растений к зимовке. Основные работы включают сбор плодов, обрезку, подкормку и посадку луковичных.
Сбор урожая
- Убирайте яблоки и груши осенних и зимних сортов.
- Собирать плоды лучше утром или вечером, когда прохладно.
- Срывайте фрукты с плодоножками для лучшей сохранности.
- Начинайте с нижних веток, затем переходите к верхним.
- Не вытирайте плоды — природный воск поможет сохранить их.
Обрезка и санитарные работы
- Удалите сухие, сломанные и больные ветки плодовых деревьев.
- Вырежьте старые побеги малины, чтобы избежать перезимовки вредителей, и сожгите их.
- Заделайте дупла: очистите от гнили, заполните щебнем или битым кирпичом, затем залейте смесью извести, песка и глины.
Подкормка деревьев и кустарников
Осенью растениям нужны фосфор и калий. Распределяйте удобрение равномерно под крону:
- Яблони и груши: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сернокислого калия.
- Вишня: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сернокислого калия.
- Смородина: 1/2 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сернокислого калия.
- Крыжовник: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сернокислого калия.
Что делать в саду в октябре
Октябрь — время посадки и влагозарядкового полива, окончательной уборки урожая и подготовки растений к холодам.
Посадка
- Высаживайте плодовые деревья и ягодные кустарники: растения в контейнерах — с начала месяца, а саженцы с открытой корневой системой — с 10 по 20 октября, .
- Некоторые растения (например, косточковые деревья) лучше высаживать весной из-за небольшой морозостойкости.
Влагозарядковый полив
Полив проводят после полного опадения листьев, промачивая почву на 40–60 см. Полив защищает корни от глубокого промерзания зимой. Норма воды под дерево:
- Легкие почвы: 40–50 л
- Суглинки: 60–70 л
- Глинистые почвы: 80–90 л
Уборка листьев и подготовка растений
- Соберите и переработайте листья: используйте как мульчу, перегной или компост.
- Удалите сухие, больные и сломанные ветки у деревьев и кустарников.
- Удалите старые растения, готовьте место для посадок будущих сезонов.
- Замульчируйте приствольные круги перегноем или торфом слоем 5–10 см.
- Побелите стволы деревьев для защиты от морозов, солнца и вредителей.
Что делать в саду в ноябре
В ноябре основные садовые работы состоят из укрытия и защиты от морозов теплолюбивых растений.
- Виноград укрывают перед заморозками, контролируя влажность и температуру.
- Пригибают и фиксируют ветви теплолюбивых кустарников и молодых деревьев, засыпают листьями или торфом.
- Молодые саженцы защищают дополнительным утеплением: землей, деревянными ящиками или нетканым материалом, таким как капрон.
Дополнительные работы
- Уберите опавшие листья, чтобы предотвратить развитие болезней.
- Скосите траву на газоне, оставив не более 5-7 см. Чтобы насытить грунт кислородом, нужно сделать отверстия в почве при помощи тонких вил.
- Очистите ветки от гнезд вредителей, удалите гнилые плоды.
- Слейте воду из емкостей и закройте вентили системы полива.
Также, напоминают специалисты Россельхозцентра, осенью «стоит озадачиться организацией компостной кучи»: опавшие листья обеспечат перегной и питательные вещества для растений в следующем сезоне.
