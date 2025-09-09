Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области, пилот погиб

В Ростовской области легкомоторный самолет Ан-2 разбился при выполнении сельскохозяйственных работ на территории акционерного общества «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
«При проведении сельхозработ на территории АО „Родник“ произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб», — сказано в сообщении.
Уточняется, что причины падения воздушного судна устанавливаются. На месте работают специалисты экстренных служб, проводится осмотр обломков и сбор необходимых материалов для последующего расследования. По словам представителей, самолет выполнял плановый облет, когда внезапно потерял управление и рухнул. Информация о возможных пострадавших среди жителей хутора Морозов не поступала.
