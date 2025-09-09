Самолет Ан-2 разбился в Ростовской области, пилот погиб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области разбился самолет Ан-2
В Ростовской области разбился самолет Ан-2 Фото:

В Ростовской области легкомоторный самолет Ан-2 разбился при выполнении сельскохозяйственных работ на территории акционерного общества «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«При проведении сельхозработ на территории АО „Родник“ произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб», — сказано в сообщении.

Уточняется, что причины падения воздушного судна устанавливаются. На месте работают специалисты экстренных служб, проводится осмотр обломков и сбор необходимых материалов для последующего расследования. По словам представителей, самолет выполнял плановый облет, когда внезапно потерял управление и рухнул. Информация о возможных пострадавших среди жителей хутора Морозов не поступала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области легкомоторный самолет Ан-2 разбился при выполнении сельскохозяйственных работ на территории акционерного общества «Родник». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. «При проведении сельхозработ на территории АО „Родник“ произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб», — сказано в сообщении. Уточняется, что причины падения воздушного судна устанавливаются. На месте работают специалисты экстренных служб, проводится осмотр обломков и сбор необходимых материалов для последующего расследования. По словам представителей, самолет выполнял плановый облет, когда внезапно потерял управление и рухнул. Информация о возможных пострадавших среди жителей хутора Морозов не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...