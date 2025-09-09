Десятки дронов ВСУ сбиты в небе над Россией

Российские ПВО сбили 31 украинский дрон за ночь над южными регионами
Воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Юга и Центральной России
Воздушная тревога объявлялась в ряде регионов Юга и Центральной России
Системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в период с 23:00 8 сентября до 7:00 по московскому времени 9 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С 23.00 8 сентября до 7.00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО. Большинство дронов было сбито над акваторией Черного моря (15 БПЛА) и над территорией Белгородской области (7 БПЛА).

Остальные беспилотники уничтожены над другими регионами: три БПЛА были сбиты над Курской областью, по два БПЛА над Крымом и Краснодарским краем. По одному БПЛА уничтожили над Тамбовской и Воронежской областями.

В Краснодарском крае из-за атаки украинских дронов погиб мужчина. Осколки сбитого дрона попали в автомобиль, за рулем которого находился погибший. Подверглись атаке и шесть частных домов, пострадали фасады, крыши зданий. Карта БПЛА на 9 сентября.

