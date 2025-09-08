08 сентября 2025

Почти на четыре метра: в Кургане перенесут остановку ЦПКиО из-за расширения дороги. Фото, видео

В Кургане у ЦПКиО перенесут остановку и тротуар в месте расширения дороги
Курганцев ожидает перенос тротуара и остановки возле ЦПКиО. Проезжая часть новой автодороги расширится примерно на четыре метра. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие на объекте.

«Дорога расширится почти на четыре метра — вот стоят колышки, где она будет проходить. Будет заезд на новую парковку. Сразу за парковкой — тротуар. Остановку в парка тоже перенесут, она будет ближе к ЦПКиО», — сообщили рабочие.

Дорогу выпрямят — она будет шире. Работы на отрезке от улицы Гоголя до Пушкина планируют завершить в течение месяца.

