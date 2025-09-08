В Кургане изменится тротуар и место остановки у ЦПКиО
Курганцев ожидает перенос тротуара и остановки возле ЦПКиО. Проезжая часть новой автодороги расширится примерно на четыре метра. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие на объекте.
«Дорога расширится почти на четыре метра — вот стоят колышки, где она будет проходить. Будет заезд на новую парковку. Сразу за парковкой — тротуар. Остановку в парка тоже перенесут, она будет ближе к ЦПКиО», — сообщили рабочие.
Дорогу выпрямят — она будет шире. Работы на отрезке от улицы Гоголя до Пушкина планируют завершить в течение месяца.
