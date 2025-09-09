Силуанов призвал снижать ключевую ставку

Глава Минфин заявил о необходимости снижения ставки
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости понижения ключевой ставки и ставок в экономике, а также о важности формирования сбалансированного бюджета. Об этом сообщил сам глава Минфин.

«Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет. Оптимизация — это постоянный наш процесс, не всегда позитивно воспринимается нашими коллегами по правительству», — сказал Силуанов в эфире радио РБК.

Он также объяснил, что ведомство ежегодно анализирует и корректирует структуру госрасходов, выбирая наиболее приоритетные направления поддержки. Процесс оптимизации может вызывать споры внутри правительства, однако именно такой подход позволяет держать инфляцию под контролем и создавать условия для снижения процентных ставок в экономике.

Вопрос снижения ключевой ставки обсуждается на фоне подготовки бюджета на следующий год, которую президент Владимир Путин и члены правительства рассматривали в конце августа. Эксперты отмечают, что сбалансированный бюджет позволит Центробанку смягчить денежно-кредитную политику, а сокращение дефицита бюджета снизит инфляционные ожидания и создаст условия для уменьшения процентных ставок.

