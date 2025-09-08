Стало известно, как могут назвать первый в России высокоскоростной поезд

РБК: новый высокоскоростной поезд могут назвать «Сапсан-400» или «Луч»
Поезд могут назвать «Сапсан-2» или «Луч», заявили источники
Поезд могут назвать «Сапсан-2» или «Луч», заявили источники Фото:

Название высокоскоростного поезда, который будет перемещаться по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, обсуждается среди участников концессионного соглашения. О возможных названиях рассказали неназванные источники. 

«Сапсан — самая быстрая птица. В связи с этим возможны варианты названия „Сапсан-2“ или „Сапсан-400“, — заявил источник. Его слова приводит РБК. Также указано, что обсуждается порядка пяти вариантов названия поезда, включая „Луч“.

Изначально поезд носил рабочее название «Белый кречет». Но источники отметили, что название не сохранится, так как белый кречет в природе медленнее сапсана. В июне разработка проекта высокоскоростной магистрали, между Москвой и Санкт-Петербургом вышла на финальную стадию. То же самое обстояло и с документацией.

