Украинский БПЛА атаковал следственную группу СК в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, следственный комитет, следователи, скр по свердловской области, ск рф, следственный комитет рф, скр, следственные действия, следственная группа, следаки
В Брянской области пострадали четыре сотрудника СК РФ Фото:

Участники следственной группы СК России пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Уточняется, что атака произошла в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники следственной группы СК России пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Уточняется, что атака произошла в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...