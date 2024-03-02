Украинский БПЛА атаковал следственную группу СК в Брянской области

Участники следственной группы СК России пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Уточняется, что атака произошла в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе.
Участники следственной группы СК России пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ. Уточняется, что атака произошла в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе.