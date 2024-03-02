Стало известно, сколько квартир пострадали от беспилотника в Петербурге

Беспилотник врезался в жилой дом Петербурга утром 2 марта
Из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир. Также сообщается о поврежденных автомобилях.
«Около 250 квартир пострадали из-за взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Кроме того, местные жители заявили о поврежденных из-за атаки БПЛА автомобилях.
Беспилотник врезался в жилой дом Петербурга утром 2 марта. Из-за атаки дрона были повреждены два здания. Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что жертв нет. Однако шесть человек после инцидента обратились за медицинской помощью.
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