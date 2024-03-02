Стало известно, сколько квартир пострадали от беспилотника в Петербурге

«Фонтанка»: из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Беспилотник врезался в жилой дом Петербурга утром 2 марта Фото:

Из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир. Также сообщается о поврежденных автомобилях.

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«Около 250 квартир пострадали из-за взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Кроме того, местные жители заявили о поврежденных из-за атаки БПЛА автомобилях.

Беспилотник врезался в жилой дом Петербурга утром 2 марта. Из-за атаки дрона были повреждены два здания. Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что жертв нет. Однако шесть человек после инцидента обратились за медицинской помощью.

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Из-за атаки БПЛА в Петербурге пострадали около 250 квартир. Также сообщается о поврежденных автомобилях. «Около 250 квартир пострадали из-за взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Кроме того, местные жители заявили о поврежденных из-за атаки БПЛА автомобилях. Беспилотник врезался в жилой дом Петербурга утром 2 марта. Из-за атаки дрона были повреждены два здания. Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что жертв нет. Однако шесть человек после инцидента обратились за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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