В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу.
Об инциденте сообщил telegram-канал «112». По данным СМИ, БПЛА врезался в один из жилых домов, однако повреждения получили два здания. По двору разбросаны осколки. Также загорелись некоторые части зданий, а в каких-то квартирах начался пожар.
Уточняется, что на место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Около 100 человек были эвакуированы из помещений, пишет портал 78.RU. Предварительно, пострадавших нет.
В telegram-канале Mash заявил, что из-за атаки беспилотника были повреждены, как минимум, пять квартир. Оба здания были обесточены.
По данным авторов канала, целью украинского дрона могла быть нефтебаза Ручьи на северо-востоке города. Расстояние от места падения БПЛА до предприятия — менее километра.
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