Жилые дома Петербурга впервые атаковал дрон: что известно к этому часу. Видео

Украинский беспилотник атаковал жилые дома в Санкт-Петербурге

02 марта 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Из-за атаки беспилотника были обесточены два дома Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу. Об инциденте сообщил telegram-канал «112». По данным СМИ, БПЛА врезался в один из жилых домов, однако повреждения получили два здания. По двору разбросаны осколки. Также загорелись некоторые части зданий, а в каких-то квартирах начался пожар. Уточняется, что на место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Около 100 человек были эвакуированы из помещений, пишет портал 78.RU. Предварительно, пострадавших нет. В telegram-канале Mash заявил, что из-за атаки беспилотника были повреждены, как минимум, пять квартир. Оба здания были обесточены. По данным авторов канала, целью украинского дрона могла быть нефтебаза Ручьи на северо-востоке города. Расстояние от места падения БПЛА до предприятия — менее километра.

В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу. Об инциденте сообщил telegram-канал «112». По данным СМИ, БПЛА врезался в один из жилых домов, однако повреждения получили два здания. По двору разбросаны осколки. Также загорелись некоторые части зданий, а в каких-то квартирах начался пожар. Уточняется, что на место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Около 100 человек были эвакуированы из помещений, пишет портал 78.RU. Предварительно, пострадавших нет. В telegram-канале Mash заявил, что из-за атаки беспилотника были повреждены, как минимум, пять квартир. Оба здания были обесточены. По данным авторов канала, целью украинского дрона могла быть нефтебаза Ручьи на северо-востоке города. Расстояние от места падения БПЛА до предприятия — менее километра.