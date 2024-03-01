01 марта 2024

Жилые дома Петербурга впервые атаковал дрон: что известно к этому часу. Видео

Украинский беспилотник атаковал жилые дома в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник,  stock, дрон
Из-за атаки беспилотника были обесточены два дома Фото:

В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу.

Об инциденте сообщил telegram-канал «112». По данным СМИ, БПЛА врезался в один из жилых домов, однако повреждения получили два здания. По двору разбросаны осколки. Также загорелись некоторые части зданий, а в каких-то квартирах начался пожар.

Уточняется, что на место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Около 100 человек были эвакуированы из помещений, пишет портал 78.RU. Предварительно, пострадавших нет.

В telegram-канале Mash заявил, что из-за атаки беспилотника были повреждены, как минимум, пять квартир. Оба здания были обесточены.

По данным авторов канала, целью украинского дрона могла быть нефтебаза Ручьи на северо-востоке города. Расстояние от места падения БПЛА до предприятия — менее километра.

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В Санкт-Петербурге 2 марта беспилотник атаковал жилые дома. Из зданий были эвакуированы 100 человек. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии к этому часу. Об инциденте сообщил telegram-канал «112». По данным СМИ, БПЛА врезался в один из жилых домов, однако повреждения получили два здания. По двору разбросаны осколки. Также загорелись некоторые части зданий, а в каких-то квартирах начался пожар. Уточняется, что на место происшествия следуют сотрудники экстренных служб. Около 100 человек были эвакуированы из помещений, пишет портал 78.RU. Предварительно, пострадавших нет. В telegram-канале Mash заявил, что из-за атаки беспилотника были повреждены, как минимум, пять квартир. Оба здания были обесточены. По данным авторов канала, целью украинского дрона могла быть нефтебаза Ручьи на северо-востоке города. Расстояние от места падения БПЛА до предприятия — менее километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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