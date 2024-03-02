New York Times спрогнозировала итоги выборов президента США

NYT: сегодня 48% избирателей в США выбрали Трампа, 43% — Байдена

02 марта 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

За Дональда Трампа готовы проголосовать 48% избирателей Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Большинство зарегистрированных американских избирателей хочет проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, а не за действующего главу Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в анализе газеты New York Times. По результатам исследования , проведенного среди 980 зарегистрированных избирателей с 25 по 28 февраля 2024 года, если бы выборы состоялись в день проведения опроса, то за Трампа проголосовали 48% избирателей, а за Байдена — 43%. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, в то время как только 39% выбрали Байдена. Допустимая погрешность результата составляла плюс-минус 3,5%. Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения в США Трампа на пять пунктов превысил рейтинг Байдена. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. По словам Трампа, Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США, передает телеканал 360.

Большинство зарегистрированных американских избирателей хочет проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, а не за действующего главу Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в анализе газеты New York Times. По результатам исследования, проведенного среди 980 зарегистрированных избирателей с 25 по 28 февраля 2024 года, если бы выборы состоялись в день проведения опроса, то за Трампа проголосовали 48% избирателей, а за Байдена — 43%. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, в то время как только 39% выбрали Байдена. Допустимая погрешность результата составляла плюс-минус 3,5%. Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения в США Трампа на пять пунктов превысил рейтинг Байдена. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. По словам Трампа, Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США, передает телеканал 360.