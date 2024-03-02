New York Times спрогнозировала итоги выборов президента США

NYT: сегодня 48% избирателей в США выбрали Трампа, 43% — Байдена
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
За Дональда Трампа готовы проголосовать 48% избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Большинство зарегистрированных американских избирателей хочет проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, а не за действующего главу Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в анализе газеты New York Times.

По результатам исследования, проведенного среди 980 зарегистрированных избирателей с 25 по 28 февраля 2024 года, если бы выборы состоялись в день проведения опроса, то за Трампа проголосовали 48% избирателей, а за Байдена — 43%. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, в то время как только 39% выбрали Байдена. Допустимая погрешность результата составляла плюс-минус 3,5%.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения в США Трампа на пять пунктов превысил рейтинг Байдена. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. По словам Трампа, Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США, передает телеканал 360.

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Большинство зарегистрированных американских избирателей хочет проголосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, а не за действующего главу Белого дома Джо Байдена. Об этом говорится в анализе газеты New York Times. По результатам исследования, проведенного среди 980 зарегистрированных избирателей с 25 по 28 февраля 2024 года, если бы выборы состоялись в день проведения опроса, то за Трампа проголосовали 48% избирателей, а за Байдена — 43%. На вопрос о предполагаемом победителе на президентских выборах 2024 года 48% избирателей ответили, что им будет Трамп, в то время как только 39% выбрали Байдена. Допустимая погрешность результата составляла плюс-минус 3,5%. Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения в США Трампа на пять пунктов превысил рейтинг Байдена. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. По словам Трампа, Байден может «не дотянуть» до президентских выборов в США, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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