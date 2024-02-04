Трамп получил самый большой отрыв от Байдена за время опросов NBC

05 февраля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп опередил Джо Байдена на пять пунктов Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Бывший президент США Дональд Трамп получил на пять голосов больше, чем нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден в опросе телеканала NBC News. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. «Трамп опередил Байдена на пять пунктов (47% и 42% голосов соответственно). Данный показатель увеличился на три пункта в сравнении с ноябрьским опросом», — следует из данных телеканала. Опросы бывшего и нынешнего лидеров США проходят порядка пяти лет. В настоящее время рейтинг Байдена упал до 37%, еще 60% не одобряют его политику. Данный показатель является самым низким со времен бывшего президента Джорджа Буша. Кроме того, Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26% в штате Южная Каролина. По мнению семи из десяти избирателей штата уверены, что Трамп победит Байдена на выборах в ноябре.

Бывший президент США Дональд Трамп получил на пять голосов больше, чем нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден в опросе телеканала NBC News. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. «Трамп опередил Байдена на пять пунктов (47% и 42% голосов соответственно). Данный показатель увеличился на три пункта в сравнении с ноябрьским опросом», — следует из данных телеканала. Опросы бывшего и нынешнего лидеров США проходят порядка пяти лет. В настоящее время рейтинг Байдена упал до 37%, еще 60% не одобряют его политику. Данный показатель является самым низким со времен бывшего президента Джорджа Буша. Кроме того, Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26% в штате Южная Каролина. По мнению семи из десяти избирателей штата уверены, что Трамп победит Байдена на выборах в ноябре.