04 февраля 2024

Трамп получил самый большой отрыв от Байдена за время опросов NBC

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп опередил Джо Байдена на пять пунктов Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп получил на пять голосов больше, чем нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден в опросе телеканала NBC News. Этот показатель стал рекордным за все время голосований.

«Трамп опередил Байдена на пять пунктов (47% и 42% голосов соответственно). Данный показатель увеличился на три пункта в сравнении с ноябрьским опросом», — следует из данных телеканала. Опросы бывшего и нынешнего лидеров США проходят порядка пяти лет.

В настоящее время рейтинг Байдена упал до 37%, еще 60% не одобряют его политику. Данный показатель является самым низким со времен бывшего президента Джорджа Буша.

Кроме того, Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26% в штате Южная Каролина. По мнению семи из десяти избирателей штата уверены, что Трамп победит Байдена на выборах в ноябре.

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Бывший президент США Дональд Трамп получил на пять голосов больше, чем нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден в опросе телеканала NBC News. Этот показатель стал рекордным за все время голосований. «Трамп опередил Байдена на пять пунктов (47% и 42% голосов соответственно). Данный показатель увеличился на три пункта в сравнении с ноябрьским опросом», — следует из данных телеканала. Опросы бывшего и нынешнего лидеров США проходят порядка пяти лет. В настоящее время рейтинг Байдена упал до 37%, еще 60% не одобряют его политику. Данный показатель является самым низким со времен бывшего президента Джорджа Буша. Кроме того, Трамп опережает своего главного соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли по уровню поддержки избирателей на 26% в штате Южная Каролина. По мнению семи из десяти избирателей штата уверены, что Трамп победит Байдена на выборах в ноябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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